Pietro Guerrino "seminudo, vestito da donna e con i tacchi a spillo": la pista sessuale dietro l'omicidio

Il 60enne, che avrebbe compiuto 61 anni tra poche settimane, il 13 luglio, aveva lavorato a fianco dei più importanti politici al mondo, traducendo in e dall'inglese per i capi di Stato italiani Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella , il premier Mario Monti , il capo della Bce Mario Draghi , Re Carlo d'Inghilterra , l'ex presidente americano Bill Clinton . Un curriculum eccezionale, con esperienze in giro per il mondo da Roma a Milano fino a New York.

Una vita stroncata nel modo più brutale: "cranio fracassato da un grosso oggetto, forse un soprammobile preso dal killer proprio nel suo appartamento", scrive il Corriere della Sera. La pista privilegiata dagli inquirenti è quella di una rapina finita nel sangue "dopo un appuntamento intimo. Un omicidio avvenuto probabilmente a notte fonda, anche se nessuno dei vicini avrebbe sentito le urla".

A sostegno di questa tesi, ci sono i dettagli emersi dal ritrovamento del corpo: Guerrino era a terra, "in salotto, seminudo con addosso vestiti da donna: guepiere, calze a rete e tacchi a spillo. Non aveva social ma il suo profilo era presente su almeno due app di incontri gay". Proprio quelle App fanno propendere per un incontro occasionale con la persona sbagliata. A lanciare l'allarme è stato l'ex compagno di Guerrino, che vive a Genova ed era ancora in ottimi rapporti con la vittima. Guando venerdì sera non è riuscito a mettersi in contatto con lui, è scattato il campanello d'allarme.