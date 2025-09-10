Milano, tesoro da 324 kg nel box: chi finisce in manette

L’intervento è scattato giovedì 4 settembre intorno alle 17, in via Giulio Cesare Procaccini. Gli agenti della sesta Sezione della Squadra Mobile hanno notato i due uomini a bordo di un’auto a noleggio. Erano fermi, in evidente atteggiamento sospetto, davanti a un palazzo. Pochi istanti dopo, un terzo individuo è uscito dallo stabile, ha consegnato loro una busta ed è rientrato rapidamente all'interno.

Quando si dice “il fiuto del poliziotto...”. Non fosse stato per l’abilità degli agenti della Polizia di Stato coinvolti in una normale attività di controllo, non si sarebbe mai scoperto il tesoretto che nascondevano un 36enne georgiano e un 46enne rumeno, entrambi arrestati con l’accusa di ricettazione in concorso perché trovati in possesso di 324 chili di preziosi in argento e più di 61mila euro in contanti, tutti ovviamente sottoposti a sequestro.

Gli agenti a quel punto hanno provveduto a fermare i due. Il 36enne è stato trovato in possesso di tre grammi di marijuana, mentre nell’auto i poliziotti hanno rinvenuto 12 monili e 15 lingotti artigianali in argento per oltre sette chili complessivi, insieme a numerose carte di credito, telefoni cellulari, mazzi di chiavi e 52.980 euro in contanti. Gli accertamenti successivi hanno condotto a un box in via Fernando e Maddalena De Padova a Vimodrone, dove sono stati sequestrati oltre 200 chili di oggetti in argento e una bilancia professionale. Nel parcheggio vicino, all’interno di un’auto riconducibile al 46enne, sono stati trovati ulteriori 114 chili di preziosi, una bilancia di piccole dimensioni e altri 8.700 euro in contanti. Al termine delle procedure di rito, i due uomini sono stati trasferiti nel carcere di San Vittore, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.