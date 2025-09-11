Leoncavallo senza vergogna: rifiuta il "regalo" del Comune

Chi troppo vuole nulla stringe, si usava dire qualche tempo fa. Una lezione che i leoncavallini a quanto pare non hanno interiorizzato affatto, dato che ora, dopo aver messo a ferro e fuoco la città nella manifestazione di sabato, escono con un post sui social, addirittura rilanciando le loro rivendicazioni: San Dionigi non sarebbe «all’altezza della storia del Leoncavallo» e sarebbe «lontana dai desiderata di quella parte di città che ha manifestato sabato». Il centro sociale si lamenta di come la soluzione proposta dalla giunta (attraverso un bando «non cucito apposta per lui», come ci ha tenuto a specificare Anna Scavuzzo, vicesindaco temporaneamente incaricata delle deleghe all’urbanistica) non si confaccia a quelli che, di fatto, non possono essere chiamati altrimenti che capricci. «L’area di via Watteau», si legge sulla pagina del Leonka, «è un’area ex industriale che negli ultimi 30 anni è stata infrastrutturata per un uso diverso: sociale e pubblico, ed è perfettamente funzionante, in sicurezza, attrezzata. Oggi e per i prossimi anni sarà una sorta di demanio militare ufficiosamente istituito». Dall’altra, secondo la loro retorica, ci sarebbe il capannone di via San Dionigi: «Area totalmente dismessa e inagibile fino a bonifica e messa a norma.

Un posto malsano, forse avvelenato, sul quale occorrono ulteriori indagini per attestare che non si metta a rischio la salute di chi ci entra». Il problema principale, come si può facilmente intuire sono i soldi richiesti per canone d’affitto e soprattutto per le opere di bonifica e ristrutturazione: «Tutto questo costituisce una barriera economica estremamente rilevante per chiunque e che motiva i precedenti risultati di bando andati deserti. Siamo convinti che né Catella né De Corato manifesteranno il loro interesse». Questo come se Chiaravalle e la relativa abbazia limitrofa a pochi passi dal lotto di via San Dionigi non stessero intraprendendo l’iter burocratico per diventare patrimonio Unesco.

Un discorso piuttosto presuntuoso se considerato che arriva nonostante le affettuose coccole della sinistra meneghina, pronta a difenderli pubblicamente dopo il sacrosanto sgombero e ad affannarsi per trovare loro una nuova casa chiudendo più di un occhio sugli 800mila euro di pendenze Tari (e nemmeno si contano i 3 milioni dovuti allo Stato...). Ancora più surreali se si considera che vengono poste con tono di minaccia, come per dire che o si fa esattamente come vogliono loro o continuano a rivoltare Milano come un calzino. «La nostra volontà è proseguire l’autunno con alcuni interventi culturali» continuano «tra cui La Terra Trema, Festa della Semina e del Raccolto, attività riconosciute in Italia e Europa. Dove e come è tutto da costruire». Ovviamente, così come la stessa manifestazione di sabato, l’obiettivo delle iniziative è sempre il contante: «I collettivi interni si stanno organizzando per costruire un calendario di iniziative di solidarietà per la Cassa di Resistenza» continuano.