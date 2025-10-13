Milano, bocciato lo stop al gemellaggio con Tel Aviv: scontri tra agenti e pro Pal

Scontri a Milano, fuori da Palazzo Marino, tra manifestanti pro Pal e forze dell'Ordine dopo che è stato bocciato l’ordine del giorno per chiedere l’interruzione dei rapporti con Israele e lo stop al gemellaggio con Tel Aviv. A presentare la richiesta in Consiglio comunale era stato il consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi col sostegno di una parte dei dem. Dopo la decisione dell'aula, qualcuno si è alzato in piedi, fischiando e urlando "vergogna". "Milano lo sa da che parte stare: Palestina libera dal fiume fino al mare", alcuni degli slogan intonati. Monguzzi si è alzato in piedi esponendo una bandiera della Palestina.La decisione finale è stata presa con 21 voti contrari, 9 favorevoli, 6 astenuti e 13 assenti. La seduta è stata sospesa per un momento.

Fuori dall'aula non è andata meglio: subito sono iniziati i tentativi di sfondare il cordone di agenti, con poliziotti e carabinieri in assetto antisommossa schierati davanti all’ingresso del Comune. “Questi signori scendano giù a spiegare perché. Venduti”, ha urlato un manifestante al megafono riferendosi alla decisione del Consiglio. Poi è partito il coro “dimissioni dimissioni” e a quel punto i manifestanti sono partiti in corteo.