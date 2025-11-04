Il boom dei bar con cani e gatti per un caffè condito di coccole

Tra un miao e un bau bau la saluta ci guadagna. È un dato ormai confermato pure a livello medico, ovvero che stare in compagnia di animali domestici fa bene alla mente, al fisico e allo spirito. Esistono oggi cliniche, scuole, uffici dove quattrozampe e padroni convivono serenamente durante la giornata, con carezze e coccole. Questa nuova tendenza, a livello globale, è entrata negli esercizi pubblici, soprattutto in posti nei quali è possibile bere, mangiare fare due chiacchiere in allegria. In una città come Milano, sempre all’avanguardia, non potevano mancare spazi dedicati al modaiolo tema, perlopiù nella zona di Chinatown, dove da poco ha aperto un locale che propone un format in grado di unire la tradizione asiatica del bubble tea con la presenza di quattro simpatici cagnolini.

Si tratta di un luogo tipico di alcune capitali orientali, nei quali gli animali stanno insieme agli ospiti all’interno di un ambiente rilassato e caloroso. Siamo in via Paolo Sarpi 36, l’indirizzo di “Puppy Cake & Boba”, un luogo che per garantire tranquillità e rispetto risulta di ridotte dimensioni. Come dicevamo l’atmosfera appare da subito intima, con poche sedute a disposizione, mentre i cani sono di proprietà dei gestori, accuditi con grande cura. E soprattutto abituati a gironzolare in mezzo alle persone, visto che l’obiettivo è proprio quello di creare una situazione serena, attraverso la quale il rapporto con gli animali diventi parte dell’esperienza di consumo. Il menù offre una vasta selezione di tè, sia caldi che freddi, preparati al momento con gusti e varianti esotiche, dal frutto della passione al litchi, dalla pesca al matcha. Le suggestive versioni con boba aggiungono consistenze diverse, tra gelatine e tapioca, ma è bene sapere che il bubble tea è una bevanda rinfrescante diffusa a Taiwan negli anni Ottanta. Oltre alle bevande vengono proposti dolci ispirati alla pasticceria asiatica, insieme alle classiche mooncake al cioccolato o nocciola. Gli avventori entrano nello spazio, si rilassano, interagiscono con gli scodinzolanti Fido che saltellano in attesa di una carezza, un sorriso o un segno di empatia.