Panini al bar, ecco la città dove costano di più (non è Milano)

Sorpresa: meno di quello che pensiamo. Mediamente, da nord a sud dello Stivale, secondo l’ultimo rapporto Ristorazione 2026 che la Fipe Confcommercio, ossia la federazione italiana degli esercizi pubblici, ha appena pubblicato, giusto 3,80 euro . Sì, certo, stiamo parlando della classica ciabatta farcita prosciutto e fontina o speck e brie, leggermente tostata sulla piastra: niente di più sofisticato, ma vuoi mettere? Non c’è proprio paragone: una rosetta con la mortadella e un mezzo bicchiere di rosso, c’è cena stellata che può reggere il confronto?

Mitico, intramontabile panino all’italiana . Un pasto veloce, da schiscetta ma anche al bar giù sotto dell’ufficio, ho-solo-cinque-minuti, bello carico, unto il giusto, con mollica o senza, pieno di specialità regionali ogni volta differenti. Bitto e bresaola in Valtellina, con la porchetta igp ad Ariccia (solo quella, rigorosamente: vorrai mica “sporcarla” con qualche salsa?), pane e panelle a Palermo. Chi lo ingurgita in piedi al bancone mentre chiacchiera col barista, chi comodamente seduto al tavolino del dehor godendosi il primo sole primaverile (regola d’oro: diffidare di chi domanda forchetta e coltello e sì, qualche irriducibile esiste ancora), chi gli viene l’orticaria a chiamarlo sandwich: signori, l’iconico panino del bar, da non confondersi con quelle pietanze da fighetti un po’ gourmet e un po’ ricercate ma senza sostanza, per noi non è un pasto, è un rito laico. Democratico, tra l’altro, dato che accontenta tutti ed è per tutti. Però, alla fine, quanto ci costa?

Però attenzione, mica ovunque è lo stesso. A parte che, ovvio, non è nemmeno lo stesso panino, anche il portafoglio vuole la sua parte e il colpo di scena arriva subito: no, non è Milano la città più cara per il panino al bar, non è nemmeno la seconda e neppure la terza: sotto la Madonnina la michetta col salame al bar costa sì più della media (5,68 euro) ma meno che a Lecco (5,75), a Verona (5,72) e a Trento (5,80). È il capoluogo della provincia autonoma a guidare la classifica dei panini da bar più cari: sarà la luganega, sarà la ciuiga (che una volta si faceva con le rape perché non c’era altro e oggi è una prelibatezza per pochi), sarà che cambiano le abitudini e uno non può vivere di soli canederli, ma il tariffario parla.

Milanesi avvisati mezzi salvati: e chi l’avrebbe detto che nella metropoli “da bere” dove tutto costa sempre di più resisteva quell’ancora di salvezza del panino mordi (letteralmente) e fuggi? Santa, santissima pausa pranzo. Che premia, sull’altro versante, quello dei pasti più economici, la Sicilia di Messina che chiede solo 2,67 euro a panino, le Marche di Ancona che ne domandano altrettanti e, soprattutto, l’Umbria di Terni che scende addirittura a quota 2,30 euro. Piacciono molto anche i panini di Macerata (2,51 euro) e di Arezzo (2,56).

È forse la rivincita del centro e, infatti, Roma è un ottimo caso di scuola che centra la media nazionale. Giusto per chiarire: un morso a Trento costa due volte e mezza l’equivalente ternano. Conviene tenerlo a mente. Anche perché i listini dei servizi della ristorazione, dice ancora la Fipe, l’anno scorso sono cresciuti del 3,2% rispetto allo stesso periodo precedente: che sembra una sciocchezza ma che non lo è, al contrario è una mini “stangata” per chi a quel benedetto panino delle 13 non può rinunciare.