Sondaggio, cosa pensa il 64% dei milanesi: la città ha paura

Era inevitabile, considerando il proliferare di vicende da cronaca nera e lo stillicidio quotidiano di notizie riguardanti violenza, furti, scippi e rapine. A Milano cresce la sensazione di insicurezza, con il 26% degli abitanti, livello record sul territorio italiano, che percepisce un forte aumento della criminalità. L’ordine pubblico è diventata una delle principale preoccupazioni per la popolazione di ogni età. Un dato, e una percezione di smarrimento e paura, presente durante il giorno ma che sale al calar della luce, passando da una percentuale del 24 fino al 49%. In pratica la sera e nelle ore notturne quasi cinque meneghini su dieci (la metà), si sentono in qualche misura a rischio.

Emerge dalla ricerca di Changes Unipol elaborata da Ipsos sui temi della sicurezza e della microcriminalità. Nel capoluogo lombardo, come risulta dall’elaborazione, a dare maggior timori è l’incremento della microcriminalità. I luoghi percepiti come a rischio sono, soprattutto di notte, le zone periferiche (80% dei milanesi intervistati non si sente sicuro), i giardini e le aree verdi (80%), i parcheggi sia a raso che sotterranei (77%) e le fermate di attesa dei mezzi pubblici (75%). Anche il centro città risulta un luogo poco sicuro per circa due italiani su tre, night and day (64%). E per Milano il dato balza al 72%.