Sondaggio-Ghisleri, FdI mette il turbo: il sondaggio sotterra il Pd

Il centrodestra? Cresce. A dirlo è Alessandra Ghisleri nel suo sondaggio presentato nel corso del programma Realpolitik in onda su Rete 4 mercoledì 15 aprile. Qui la sondaggista di Only Numbers lascia la sinistra e i suoi sostenitori di stucco. Il motivo? A differenza di quanto Elly Schlein e compagni vanno dicendo, le forze al governo non perdono terreno. Anzi. Fratelli d’Italia si conferma primo partito e si piazza al 28,5 per cento, in crescita di mezzo punto rispetto alla precedente rilevazione. Secondo posto per il Partito democratico. I dem si fermano al 22,3 per cento registrando una flessione dello 0,2. Sembra dunque che nei giorni dello scontro tra la premier e Donald Trump, gli italiani stiano dalla parte di Giorgia Meloni.