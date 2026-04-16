Sondaggio-Ghisleri, FdI mette il turbo: il sondaggio sotterra il Pd

Il centrodestra? Cresce. A dirlo è Alessandra Ghisleri nel suo sondaggio presentato nel corso del programma Realpolitik in onda su Rete 4 mercoledì 15 aprile. Qui la sondaggista di Only Numbers lascia la sinistra e i suoi sostenitori di stucco. Il motivo? A differenza di quanto Elly Schlein e compagni vanno dicendo, le forze al governo non perdono terreno. Anzi. Fratelli d’Italia si conferma primo partito e si piazza al 28,5 per cento, in crescita di mezzo punto rispetto alla precedente rilevazione. Secondo posto per il Partito democratico. I dem si fermano al 22,3 per cento registrando una flessione dello 0,2. Sembra dunque che nei giorni dello scontro tra la premier e Donald Trump, gli italiani stiano dalla parte di Giorgia Meloni.
Il sondaggio che travolge Conte: Schlein lo rimonta e fugge via, caos a sinistraNel centrosinistra vince Elly Schlein. La leader del Partito democratico è in testa alle preferenze degli elettor...
Più sotto i grillini. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte si colloca al 12,0 per cento, in aumento dello 0,4, mentre Forza Italia raggiunge l’8,7 per cento (+0,2). In crescita anche la Lega di Matteo Salvini che conquista l’8,1 per cento, con un incremento dello 0,3. E ancora: Alleanza Verdi e Sinistra al 6,5 per cento (+0,3).
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Tra le forze minori, Futuro Nazionale guidato da Roberto Vannacci è rilevato al 3,5 per cento (+0,1), Azione al 3,3 (+0,1 per cento) e Italia Viva al 2,8 (+0,5 per cento). +Europa si attesta all’1,6 (-0,1), mentre Noi Moderati è allo 0,7 per cento (-0,1). Infine la voce "Altri" che raccoglie il 2,0 per cento (-0,4). Risultato? I tre partiti principali della maggioranza di centrodestra crescono, mentre nell'opposizione è già iniziato lo scontro per la leadership del campo largo. Ce la farà Elly Schlein?