Milano, 24enne stuprata in strada in pieno centro: l'orrore che scuote la città

domenica 30 novembre 2025
1' di lettura

Ancora violenza, orrore e degrado a Milano. Nel cuore, nel pieno centro della città. Poco dopo le 3 del mattino di oggi, domenica 30 novembre, una ragazza di 24 anni è stata violentata in strada, in via Crocefisso, all’incrocio con via della Chiusa, a breve distanza da un locale di via Molino delle Armi.

I soccorsi sanitari sono intervenuti rapidamente dopo una segnalazione: la giovane è stata accompagnata alla Clinica Mangiagalli, struttura di riferimento che ospita il Servizio Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD). Qui ha ricevuto assistenza medica e successivamente ha sporto denuncia.

Secondo quanto emerso, il personale addetto alla sicurezza del locale vicino sarebbe riuscito a fermare un giovane di 22 anni, cittadino italiano senza precedenti penali, che è stato poi denunciato.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Milano, impegnati nei rilievi tecnici necessari a chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

milano

