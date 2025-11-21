Picchiata e stuprata in strada: caccia alla belva, Gallarate-choc

Una donna di 53 anni è stata vittima di una brutale aggressione a sfondo sessuale questa mattina all’alba, intorno alle 5.30, in via Pegoraro, una strada periferica della città solitamente tranquilla e vicina alla zona industriale.La vittima stava camminando da sola, diretta al posto di lavoro – secondo alcune fonti era impiegata in un’azienda della zona – quando è stata improvvisamente avvicinata alle spalle da uno sconosciuto. L’uomo, descritto come un soggetto di circa 30-35 anni, con corporatura media e abbigliamento scuro (cappuccio e pantaloni sportivi), l’ha colpita ripetutamente al volto con pugni violenti, facendola cadere a terra. Qui avrebbe abusato sessualmente di lei per alcuni minuti, per poi fuggire a piedi in direzione dei campi circostanti.

La donna, nonostante lo choc e le ferite al viso e al corpo, è riuscita a trascinarsi fino a un’abitazione vicina e a chiedere aiuto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Gallarate e una pattuglia dei carabinieri. La 53enne è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Sant’Antonio Abate: le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato contusioni multiple, escoriazioni e un forte trauma psicologico.Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore di Busto Arsizio Roberto Bonfanti, sono in pieno corso. I militari stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza comunali e private presenti in via Pegoraro e nelle vie limitrofe, nella speranza di identificare l’aggressore, che al momento risulta senza volto e senza nome. Sono in corso anche i rilievi della Scientifica sul luogo dell’aggressione.

L’episodio ha sconvolto la comunità di Gallarate, già segnata da fatti di cronaca simili negli ultimi anni: nel 2022 un’aggressione sessuale in pieno giorno nel centro storico, e nel 2023 una tentata violenza in un parcheggio pubblico