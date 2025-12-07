Prima della Scala, Sala criticato dal centro sociale: "Araldo dai calzini arcobaleno"

Non mancano neppure le critiche al sindaco Beppe Sala . L'esponente del Pd viene ritratto con i calzini arcobaleno. "Il magnanimo progressista - tuona al megafono il centro sociale Cantiere -, l'araldo dai calzini arcobaleno, che ha trovato il coraggio di sussurrare 'Palestina libera', mentre questa città è gemellata con Tel Aviv. Il sindaco si presenta alla prima della Scala pagando un biglietto che costa più di mesi di affitto in questa città".

Proteste durante la Prima della Scala . Nella piazza di Milano, nel giorno dell'inaugurazione della stagione lirica del Piermarini, ecco che spunta un palco allestito davanti a Palazzo Marino. Qui si vedono i cartonati di "ladyMacLoni" (così è stata ribattezzata la premier dal nome della protagonista dell'opera che andrà in scena) e dei ministri con in testa un elmetto con le bandiere italiana, israeliana e Usa.

E ancora: "Un tripudio di lusso, di sfarzo e di cultura che può far cadere il silenzio su due anni di genocidio e su una città che cade a pezzi". Al termine della "Prima popolare", così l'hanno definita i manifestanti, sono stati trasmessi i rumori delle "'bombe prodotte anche in Italia", per "restituire un po' della loro paura" alle prime persone arrivate alla Scala. Un piccolo gruppo i manifestanti, con le bandiere palestinesi, ha imboccato poi Galleria Vittorio Emanuele e raggiunto in corteo piazza Duomo.