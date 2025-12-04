Beppe Sala, crollo verticale: sondaggio, quanto perde in un anno

Il consenso che cala, gli scricchiolii all’interno della sua coalizione e le inchieste giudiziarie sull’urbanistica. Un intreccio di situazioni che sta mettendo in difficoltà il sindaco, Beppe Sala, e con il quale si ritrova a fare i conti. Partiamo dal gradimento dei milanesi nei suoi confronti, sceso al 41%. Sette punti in meno in un anno, e addirittura ventiquattro rispetto al 2019, quando il suo consenso ha raggiunto la vetta più alta. A dirlo non è qualche esponente del centrodestra, ma una ricerca sul territorio, pubblicata dall’edizione milanese del quotidiano La Repubblica, condotta e coordinata dal sociologo della Statale, Paolo Natale, che ha chiesto ai suoi studenti di aggiornare l’indagine che misura la percezione della qualità della vita. Questa ricerca si basa su un campione rappresentativo di 1.820 persone, intervistate quartiere per quartiere, zona per zona. «Un lavoro che per la prima volta misura il peso dei giudizi di chi non va alle urne», spiega il docente, «una fetta rilevante di cittadini apatica, scontenta, lontana dalla politica, convinta che la città sia peggioratissima».

Il dato della ricerca che mette nei guai Sala è proprio il voto incentrato sulla sua figura: quelli negativi sono il 59%. Quello peggiore arriva dalla periferia Sud di Milano, dove il gradimento scende al 35%, un anno fa era al 54. Eppure, il sindaco non si dice preoccupato dai dati emersi nella ricerca. Parlando a margine dell’inaugurazione del mercatino di Natale, in piazza Duomo, Beppe ha spiegato che «dopo nove anni e mezzo è chiaro che non è facile essere sempre al top del consenso». Secondo Sala una buona parte delle ragioni del calo di consenso sarebbe da attribuire «alle inchieste della Procura relative all’urbanistica». E proprio per questa ragione il primo cittadino ostenta sicurezza. «Guardando i numeri della ricerca, tra coloro che votano, il mio consenso è al 55% adesso. Dire che se domani mi ricandidassi rivincerei», – sottolinea il sindaco, «sarebbe presuntuoso, ma di fatto la lettura è che rispetto ai votanti io sono ancora superiore al 55% come consenso». L’inquilino di Palazzo Marino ha provato poi a dare una sua lettura circa la perdita del consenso degli anni passati: «Con chi ho perso la fiducia? Con la gente che ormai non crede più assolutamente nella politica e quindi ogni tanto c’è una vittima, che in questo caso è il sindaco».