Milano, pure le vie della movida fanno i conti con le buche

Continua l’inchiesta di Libero per raccontare disagi e malumori dei milanesi costretti ogni giorno ad affrontare buche, dossi e avvallamenti sulle principali vie della città. In questa quarte puntata abbiamo deciso di raccogliere le segnalazioni di alcuni lettori e siamo così partiti da piazza Durante diretti prima in Porta Venezia e poi in stazione Centrale. Un tour che ci ha confermato come la situazione in cui versano le strade del capoluogo lombardo in certi punti sia davvero grave. Come per l’appunto in via Andrea Costa, zona est di Milano. Qui ad ogni semaforo c’è qualche buca a fare rallentare le auto in movimento. «Questi piccoli crateri sono la felicità dei gommisti», scherza un residente, «ho visto decine di ruote bucarsi e altrettanti automobilisti andare su tutte le furie».

Situazione ancora più critica poi in direzione di via Leoncavallo dove l’asfalto incontra i binari del tram. «Questo pavé a pezzi è una roulette russa per scooter e ciclisti», racconta una passante, «se infili una ruota nel punto sbagliato la caduta è certa». Stessa situazione in via Lulli dove altre buche sparse qua e là obbligano i motociclisti a veri e propri slalom per evitare incidenti. Piazza Durante poi no è da meno. «Ma quando si decidono ad asfaltare una volta per tutte», chiede una residente, «la strada non solo è pericolosa ma anche anti estetica con questo aspetto rattoppato». Sono tante le buche che nel tempo il comune ha cercato di chiudere ma che inevitabilmente, negli anni, si sono riaperte dando alla carreggiata una colorazione che va dal nero del catrame al grigio chiaro dell’asfalto consumato dal tempo. E la situazione non cambia neppure dirigendosi verso la centralissima porta Venezia. Come all’incrocio tra via Mercadante e via Pergolesi o come in via Piccinini, una strada molto frequentata dai ciclisti meneghini. «Vogliono forse farci la pelle?», spiega irritato uno di loro, «dicono di lasciare a casa la macchina in nome dell’ecologia ma se ti muovi su 2 ruote rischi la vita». L’uomo si riferisce a buche e avvallamenti che si trovano proprio a bordo strada.