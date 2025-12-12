Milano, alle elementari i canti di Natale in arabo: lo scandalo

Partiamo da Milano, dunque. A denunciare il caso della scuola primaria è un genitore, con una lettera inviata al sito di Nicola Porro, vice direttore de Il Giornale e volto tv, rimasto basito dalla scelta fatta. «Il professore di musica, che dirige l’orchestra e il coro di tutti i 180 bambini, preannuncia che la canzone natalizia preparata sarà in palestinese: una canzone palestinese, sui bambini palestinesi, cantata in arabo. È successo». Sì, è successo davvero. A Milano, anzi a Milanistan. «Insegnanti ideologizzati scatenati, soprattutto durante le celebrazioni del Natale», tuona il deputato della Lega, Rossano Sasso, capogruppo del Caroccio in commissione Scienza, Cultura e Istruzione, «periodo in cui è più forte il richiamo alle nostre tradizioni. Dopo i numerosi casi in cui è sparita la parola 'Gesù' dal testo delle canzoni e delle recitate scolastiche, dopo i presepi negati, arriva la canzone di Natale cantata completamente in arabo dagli alunni, che in migliaia avrebbero ha assistito a un webinar con Francesca Albanese, organizzato da una rete chiamata 'Docenti per Gaza', trasmessa nei giorni scorsi in varie classi italiane. La misura è colma», sostiene il leghista, «rispetto l’autonomia scolastica, ma la condotta di certi docenti ideologizzati esorbita da quanto previsto dal nostro ordinamento scolastico. Chiederò il ritorno immediato in Commissione della Risoluzione anti-islamizzazione nelle scuole».

Perché se davvero si vuol lanciare un segno di pace, rispettando le nostre tradizioni, bisogna dare spazio a tutte le voci. E non solo ai pro-Gaza, come preferiscono fare i comuni di sinistra dell’area fiorentina, con la somministrazione, nelle scuole, dei piatti della tradizione palestinese (ma anche ucraina e sudanese, usati come la classica foglia di fico), o la scuola primaria milanese dove il coro dei bambini ha cantato in arabo la canzone natalizia, volendo onorare i palestinesi. Mai come in questa fase l’ondata pro-Pal non sta solo nelle piazze, ma invade le istituzioni, s’infila in modo mellifluo nelle scuole, puntando a catechizzare i più giovani, ovvero gli elettori di domani, smontando il nostro Natale. Una deriva quanto mai pericolosa.

«Il Natale è di tutti e tutte», replica con veemenza Elisabetta Piccolotti, deputata di Avs, «bambini, adulti e anziani di ogni credo e cultura. È anche degli atei. Ognuno è libero di festeggiarlo come vuole. A scuola è importante festeggiare e celebrare il Natale in modo che nessun bambino e nessuna bambina possano essere esclusi, avendo cura di rispettare lo spirito di solidarietà e pace. Hanno la faccia tosta di prendersela con i canti per i bambini palestinesi, gli stessi che hanno vissuto orrori indicibili e verso cui dovrebbero dimostrare almeno un briciolo di pietà umana. Nemmeno il Grinch, il noto personaggio del film d’animazione che odia il Natale, sarebbe mai arrivato a tanto». Chiaro il riferimento al collega Sasso. Così com’è chiara la visione distorta del mondo, dove le vittime sono solo i bambini palestinesi, mentre gli ebrei sono solo i cattivi, e gli israeliani i colpevoli di tutto. Bel segnale di pace, sì.

Ma se a Milanistan la questione è il canto, a Firenze e dintorni il tema è il cibo. E la cosa diventa ancor più perniciosa, toccando direttamente i bimbi. «Il momento del pasto ha un forte valore educativo», spiega Beatrice Corsi, assessore all’Ambiente e all’Agricoltura di Sesto Fiorentino,gemellato con la città palestinese di Tulkarem, in Cisgiordania, «perché la condivisione del cibo è uno dei primi». L’indottrinamento culinario, insomma.