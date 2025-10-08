Sesto San Giovanni, 71enne si suicida durante lo sfratto: cosa ha scritto nel biglietto d'addio

Un uomo, Letterio Buonomo, di 71 anni è morto questa mattina, mercoledì 8 ottobre, gettandosi dal balcone del proprio appartamento di Sesto San Giovanni durante l'esecuzione di uno sfratto. I fatti sono avvenuti intorno alle 9.15 in via Puricelli Guerra nel comune nell'hinterland di Milano. Da quanto si apprende l'anziano avrebbe lasciato anche una lettera di addio. Si sarebbe gettato nel vuoto, dal Sesto piano, non appena ha visto arrivare sotto casa l'ufficiale giudiziario per la notifica dello sfratto esecutivo. Inutili i soccorsi di Areu con autoambulanza e automedica inviate sul posto, il decesso è stato constato sul luogo.

L'uomo, prima del gesto estremo, ha lasciato in casa sua un biglietto con poche parole: "Non ce la faccio più". Il 71enne avrebbe accumulato una serie di arretrati sul canone d'affitto, ai quali non riusciva a fare fronte. L'anziano, quando è arrivato l'ufficiale giudiziario, si è buttato dal balcone. Come riporta il Corriere della Sera, l'anziano si è suicidato proprio mentre all'ingresso del palazzo in cui viveva - in via Puricelli Guerra - erano presenti il suo avvocato e l'ufficiale giudiziario.