Campobasso, la aiuta a portare la spesa e poi la stupra: orrore di un egiziano

Un gesto che in un primo momento è sembrato gentile. Ma che poi si è rivelato mostruoso. La Squadra Mobile della Questura di Campobasso ha eseguito l'ordinanza emessa dal Gip nei confronti di un 38enne egiziano. L'indagato è ritenuto responsabile di violenza sessuale e lesioni personali aggravate nei confronti di una 34enne del capoluogo.

La donna era uscita da un supermercato, dove aveva fatto la spesa. Lo straniero si era offerto di aiutarla a trasportare le cose più pesanti fino all'auto nel parcheggio. Mentre la 34enne era intenta a riporre gli acquisti nel bagagliaio della macchina, il 38enne egiziano l'ha prima colpita, chiudendole il portellone dell'auto sulla testa e in seguito, mentre questa, disorientata, barcollava, l'ha trattenuta per un braccio e poi l'ha aggredita sessualmente.