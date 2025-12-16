Libero logo
Campobasso, la aiuta a portare la spesa e poi la stupra: orrore di un egiziano

martedì 16 dicembre 2025
1' di lettura

Un gesto che in un primo momento è sembrato gentile. Ma che poi si è rivelato mostruoso. La Squadra Mobile della Questura di Campobasso ha eseguito l'ordinanza emessa dal Gip nei confronti di un 38enne egiziano. L'indagato è ritenuto responsabile di violenza sessuale e lesioni personali aggravate nei confronti di una 34enne del capoluogo.

La donna era uscita da un supermercato, dove aveva fatto la spesa. Lo straniero si era offerto di aiutarla a trasportare le cose più pesanti fino all'auto nel parcheggio. Mentre la 34enne era intenta a riporre gli acquisti nel bagagliaio della macchina, il 38enne egiziano l'ha prima colpita, chiudendole il portellone dell'auto sulla testa e in seguito, mentre questa, disorientata, barcollava, l'ha trattenuta per un braccio e poi l'ha aggredita sessualmente.

Solo la decisione di resistere e le urla della vittima lo hanno convinto a desistere e scappare. La 34enne è stata poi curata presso il locale Pronto soccorso, per il trauma cranico subito e, la mattina successiva, ha denunciato i fatti presso la Questura.

tag
violenza sessuale
supermercato
campobasso

Redazione
Luca Puccini