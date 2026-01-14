Milano, liceali in visita alla moschea? "Donazione obbligatoria"

"In questo modo gli studenti del liceo verranno indottrinati alla religione islamica - ha proseguito Tovaglieri -, presumibilmente da un imam non iscritto ad alcun registro, senza alcun controllo in quanto a oggi non esiste un accordo tra stato e religione islamica e quindi a oggi non sono sottomessi ad alcun tipo di regola o di modulo". Secondo la leghista, non si tratta un confronto tra religione ma si vuole solo ed esclusivamente promuovere l'islam. Sarebbe "molto più opportuno insegnare ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze le basi della nostra cultura, della nostra storia e delle nostre radici che affondano nel cristianesimo. I nostri valori sono la libertà, il rispetto della persona e soprattutto la parità tra uomo e donna, principi che non hanno nulla a che vedere con ciò che invece viene professato dall'islam".