Milano, adesso basta: è l'ora di sgomberare quel campo nomadi

Adesso basta. Sgom-be-ra-te-li. Non vogliamo più sentire né “se” né “ma” né “però”. Di pazienza, coi rom di Chiesa Rossa, ne è stata usata tanta, forse troppa, come se fosse infinita. Così non può essere, perché alle prese in giro e alle minacce di chi non è mai stato in regola coi pagamenti delle utenze e non rispetta l’obbligo scolastico dei figli (tre quarti dei bambini del campo non ci va) deve esserci un limite.

Il blocco stradale di ieri mattina, per contestare l’ordinanza del Consiglio di Stato (dopo quella del Tar) che ha respinto il ricorso dei rom per nulla intenzionati a mollare le loro casette, non è stato solo un fastidio per chi - suo malgrado - si trovava a passare in quella landa desolata: è stato uno schiaffo in faccia a tutti i milanesi onesti che pagano affitti, mutui, luce, gas, tassa sui rifiuti e - pensate un po’ - non si sono mai sognati di assaltare furgoni dei corrieri per assaltarli né di risolvere a pistolettate liti famigliari.