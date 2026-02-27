Milano, tram deraglia e finisce contro un palazzo: due morti e 38 feriti

Un gravissimo incidente a Milano, dove un tram della linea 9 - uno dei nuovi modelli appena lanciati dal Comune - è deragliato finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio, un negozio, e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia.

Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze, dato che stando a quanto si è appreso alcune persone sono ancora incastrate sotto il tram. Non è chiaro se stessero attraversando la strada e se il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle. Almeno 38 persone sono rimaste ferite, e sono state portate via in ambulanza. Le loro condizioni non sono al momento note. Al momento i Vigili del fuoco sono in azione. Due persone sono morte. Una di loro è un 60enne italiano.

Il tram era del nuovo modello Tramlink, che ha iniziato a circolare da poche settimane a Milano: uno dei primi tram bidirezionali nella storia della città, con due cabine di guida, una per estremità, che permettono di invertire il senso di marcia in caso di necessità.

"Abbiamo sentito qualcosa sotto, poi il tram è deragliato e siamo stati tutti sballottati", raccontano i passeggeri all'Adnkronos. "Il tram ha virato, ha preso una certa velocità e ha colpito un edificio. Io stavo andando a fare fisioterapia, ero salita alla fermata prima, quella di Repubblica, ero in piedi vicino all'autista. Mi sono venuti tutti addosso", aggiunge Anna. Sono i primi drammatici racconti delle persone che erano a bordo del mezzo pubblico deragliato questo pomeriggio a Milano. Molte di loro, rimaste ferite, sono ancora sul luogo dell'incidente, dove sono accorsi i vigili del fuoco e diverse ambulanze per prestare i primi soccorsi. Alcuni feriti sono in gravi condizioni.

Intanto il procuratore di Milano Marcello Viola si sta recando sul luogo dove è deragliato il mezzo. Da quanto si è saputo, nelle prossime ore sarà aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose per ricostruire quanto è avvenuto.