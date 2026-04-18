Libero logo
Scontro Meloni-Trump
Iran
Futuro Azzurro

Pd, proPal e antifa in piazza a Milano contro la Lega: assalto alla polizia, è subito guerriglia

sabato 18 aprile 2026
Pd, proPal e antifa in piazza a Milano contro la Lega: assalto alla polizia, è subito guerriglia

1' di lettura

Sono esplose subito le tensioni tra i manifestanti di area antagonista e le forze dell'ordine al corteo contro il raduno dei 'Patrioti europei' in corso in piazza Duomo. All'angolo tra via Mascagni e via Visconti di Modrone i manifestanti, circa seicento persone, hanno proseguito dritto verso il centro, in largo Toscanini, blindato con i mezzi alari.

Incappucciati e coperti da un lungo striscione protettivo con scritto "Ieri partigiani oggi antifascisti", gli antagonisti in testa hanno lanciato fumogeni e bottiglie di vetro verso le forze dell'ordine, inneggiando cori contro la polizia, che li ha respinti usando gli idranti. "Servi dello Stato" continua a intonare il gruppo. 

Sono tre i cortei della sinistra organizzati in contrapposizione a quello della Lega, tutti con ritrovo in piazza Santo Stefano a pochi passi dal comizio di Matteo Salvini. Quello dei pro-Pal, partito da piazza Argentina. Quello del Partito democratico e delle associazioni varie, da piazza Lima. E quello degli "antifa", da piazza Tricolore. Particolarmente contestata la scelta politica del Pd di sfilare a braccetto con le frange più violente della sinistra antagonista. Un modo per soffiare sul fuoco della protesta che, come facilmente preventivabile, ha già ottenuto il risultato cercato dai più duri: quello del caos urbano e della guerriglia. 

tag
milano
patrioti
lega
matteo salvini
partito democratico
antifa
propal

La manifestazione Milano, centinaia in strada per il corteo pro remigrazione: "Siamo qui contro la guerra e gli immigrati"

Vicesegretaria della Lega Milano, Silvia Sardone: " Vannacci? Ha scelto di fare altro"

Solita violenza Milano, antifa aggrediscono l'inviata di Mediaset: tensione al corteo

ti potrebbero interessare

Milano, antifa aggrediscono l'inviata di Mediaset: tensione al corteo

Milano, antifa aggrediscono l'inviata di Mediaset: tensione al corteo

Redazione
Milano, violentate due turiste in piazza Duomo: fermato un 30enne marocchino

Milano, violentate due turiste in piazza Duomo: fermato un 30enne marocchino

Redazione
Silvia Sardone, l'affondo: "Remigrazione, la sinistra ha paura a parlarne"

Silvia Sardone, l'affondo: "Remigrazione, la sinistra ha paura a parlarne"

Fabio Rubini
Lega a Milano, la minaccia dei centri sociali: pronti a incendiare la città

Lega a Milano, la minaccia dei centri sociali: pronti a incendiare la città

Enrico Paoli