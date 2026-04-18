Pd, proPal e antifa in piazza a Milano contro la Lega: assalto alla polizia, è subito guerriglia

Sono esplose subito le tensioni tra i manifestanti di area antagonista e le forze dell'ordine al corteo contro il raduno dei 'Patrioti europei' in corso in piazza Duomo. All'angolo tra via Mascagni e via Visconti di Modrone i manifestanti, circa seicento persone, hanno proseguito dritto verso il centro, in largo Toscanini, blindato con i mezzi alari.

Incappucciati e coperti da un lungo striscione protettivo con scritto "Ieri partigiani oggi antifascisti", gli antagonisti in testa hanno lanciato fumogeni e bottiglie di vetro verso le forze dell'ordine, inneggiando cori contro la polizia, che li ha respinti usando gli idranti. "Servi dello Stato" continua a intonare il gruppo.

Sono tre i cortei della sinistra organizzati in contrapposizione a quello della Lega, tutti con ritrovo in piazza Santo Stefano a pochi passi dal comizio di Matteo Salvini. Quello dei pro-Pal, partito da piazza Argentina. Quello del Partito democratico e delle associazioni varie, da piazza Lima. E quello degli "antifa", da piazza Tricolore. Particolarmente contestata la scelta politica del Pd di sfilare a braccetto con le frange più violente della sinistra antagonista. Un modo per soffiare sul fuoco della protesta che, come facilmente preventivabile, ha già ottenuto il risultato cercato dai più duri: quello del caos urbano e della guerriglia.