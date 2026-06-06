Gianluca ucciso a Milano: "Decine di coltellate". Tra gli indagati anche un rapper: ecco chi è

A distanza di meno di due settimane dal terribile omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa c'è un secondo ragazzo destinatario del provvedimento di fermo firmato venerdì dal pm Elio Ramondini e dall'aggiunta Bruna Albertini. Gianluca, 22 anni, è stato vittima di un'aggressione barbara scatenatasi dopo una lite. In 17, fra italiani e sudamericani, si sono scagliati contro di lui e lo hanno almeno una trentina di volte con coltelli o cocci di bottiglia.

Il secondo ragazzo identificato dagli agenti della Squadra Mobile è un italiano di vent'anni, con famiglia di origini peruviane. Gli inquirenti lo stanno cercando, in quanto al momento si troverebbe all'estero, probabilmente in Spagna. Il ragazzo dovrebbe essere un componente dei Latin King, una gang molto violenta esportata dai Paesi del Centro e Sud America.