Gianluca ucciso a Milano: "Decine di coltellate". Tra gli indagati anche un rapper: ecco chi è

A distanza di meno di due settimane dal terribile omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa c'è un secondo ragazzo destinatario del provvedimento di fermo firmato venerdì dal pm Elio Ramondini e dall'aggiunta Bruna Albertini. Gianluca, 22 anni, è stato vittima di un'aggressione barbara scatenatasi dopo una lite. In 17, fra italiani e sudamericani, si sono scagliati contro di lui e lo hanno almeno una trentina di volte con coltelli o cocci di bottiglia.
Il secondo ragazzo identificato dagli agenti della Squadra Mobile è un italiano di vent'anni, con famiglia di origini peruviane. Gli inquirenti lo stanno cercando, in quanto al momento si troverebbe all'estero, probabilmente in Spagna. Il ragazzo dovrebbe essere un componente dei Latin King, una gang molto violenta esportata dai Paesi del Centro e Sud America.
Gianluca ucciso dai Latin Kings in stazione a Milano: l'ipotesi dello scambio di personaGianluca Ibarra Silvera, il 22enne ammazzato a coltellate in stazione Certosa a Milano, potrebbe essere stato scambiato ...
Nel frattempo, il primo ragazzo che era stato fermato dopo la morte di Gianluca - tale Jefferson Smith Echevarra Verano - sarà ascoltato domani dalla gip Sara Cipolla. Il 19enne originario del Perù è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal numero degli aggressori. Nei confronti del giovane, il pm Elio Ramondini ha chiesto la convalida del fermo e la misura della custodia cautelare in carcere.
Tra gli altri indagati, c'è anche un giovane trapper, che sarebbe stato riconosciuto durante l'aggressione da alcuni testimoni, presenti alla stazione Certosa. Il suo nome è Oma Jair Rey Cordova, ha 20 anni ed è conosciuto con lo pseudonimo Reyomar su TikTok e come Yo-Rey su Instagram, dove conta oltre 10mila follower. Il ragazzo è stato anche ripreso dalle videocamere di sorveglianza.