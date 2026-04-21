Ploom, l'installazione immersiva che risveglia i sensi

Olfatto, gusto, vista e tatto si incontrano nel cuore di Brera, dove Ploom, il brand di dispositivi per il riscaldamento del tabacco* di JTI, presenta “FEEL THE AURA” alla Milano Design Week 2026: un’esperienza immersiva e sensoriale pensata per un pubblico adulto, in cui il design d’eccellenza dialoga armoniosamente con i sensi. Ispirandosi alle caratteristiche e alla filosofia del dispositivo, l'esperienza si snoda attraverso capitoli sensoriali - gli "Studios" - curati da artisti d'eccezione, capaci di trasformare la tecnologia in installazioni concettuali. In "A Study of Light", una singola intuizione luminosa viene amplificata fino a diventare vera e propria architettura: la stanza ospita gli interventi di Bianca Peruzzi, che espande lo spazio attraverso riflessi e composizioni atmosferiche in cui la luce risponde in tempo reale ai movimenti dei visitatori, accompagnandoli in un ritmo visivo lento e immersivo.

Il percorso prosegue con "A Study of Temperature", un ambiente che prende vita per raccontare il calore sotto una nuova veste, ispirato all'innovativa tecnologia che rende Ploom Aura unico e capace di offrire un riscaldamento graduale. Il gusto diventa invece uno strumento di design in "A Study of Flavor", dove l'installazione culinaria realizzata in collaborazione con Jil Zander traduce sottili suggestioni aromatiche in sculture edibili e composizioni spaziali, fondendo gastronomia, estetica e sound design.