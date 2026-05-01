Milano choc, incidente nella notte a San Siro: sorpasso in moto, chi è la vittima

Una notte di tragedia a Milano, nella zona di San Siro, dove un incidente stradale ha provocato la morte di un ragazzo di 21 anni e il ferimento grave di un amico di 25 anni. La vittima è Francesco Consales, nato a Vercelli. Secondo le prime informazioni raccolte dalla Polizia Locale, i due giovani viaggiavano in moto intorno alle 2.30 di notte quando si è verificato lo schianto in via Tesio, nei pressi dello stadio San Siro.

Dalle ricostruzioni emerge che la moto, di proprietà del 25enne, era guidata dal 21enne, che non avrebbe avuto la patente. Il mezzo avrebbe effettuato un sorpasso a sinistra di un’auto, perdendo però il controllo subito dopo la manovra.

La moto è quindi finita contro alcune auto parcheggiate, in un impatto violento. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche l’auto superata dai due ragazzi, condotta da una giovane donna di circa 20 anni. La conducente è stata accompagnata in ospedale in codice verde ed è risultata positiva a un pre-test antidroga, un elemento che sarà ora approfondito dagli accertamenti tossicologici ufficiali. I soccorsi sono intervenuti rapidamente: il 25enne è stato trasportato all’ospedale San Carlo, mentre il 21enne è stato portato al Niguarda in condizioni gravissime. Nonostante gli sforzi dei medici, il giovane è deceduto poco dopo il ricovero. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.