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Milano, manager in fuga: tutti nel paradiso dei golfisti

di Gigia Pizzulodomenica 31 maggio 2026
Milano, manager in fuga: tutti nel paradiso dei golfisti

3' di lettura

La campagna è il sogno di tanti milanesi stufi dell’inquinamento, dei ritmi frenetici e del caro vita. E così mentre gli stranieri fanno a gara pur di avere una casa in centro, le agenzie immobiliari non riescono a fronteggiare la domanda perché supera l’offerta di abitazioni disponibili, i residenti, per migliorare la qualità della vita, la propria vita, cercano casa in luoghi agresti e romantici come la Lomellina, l’Oltrepò Pavese o il varesotto. Una vita fuori dalla metropoli, a contatto con la natura e con ritmi di vita più lenti, in un territorio incontaminato che può offrire, a pochi chilometri da Milano, camminate nel verde, gite in mountain bike e a cavallo e soprattutto ritmi sostenibili.

Per anni, il dogma del mercato immobiliare milanese ha seguito un’unica direzione: la centralità. L’imperativo era «entrare in città». Oggi, tuttavia, siamo testimoni di un cambio di paradigma profondo. Sempre più famiglie, italiane e internazionali, stanno scegliendo di lasciare Milano per rifugiarsi in contesti residenziali immersi nel verde, strutturati come veri e propri ecosistemi autonomi. Non siamo di fronte alla classica suburbanizzazione degli anni Novanta, ma alla nascita di un nuovo modello abitativo che coniuga privacy, servizi esclusivi e una qualità della vita che la metropoli non è più in grado di offrire. La dicotomia tra centro e periferia sta lasciando il passo a una contrapposizione più moderna: quella tra la densità urbana e gli «ecosistemi residenziali».

Luoghi come Milano 3, il Borgo di Vione, il Golf Club Carimate, il comprensorio di Monticello a Cassina Rizzardi, la Pinetina ad Appiano Gentile e le aree tra Mornago e il Varesotto stanno vivendo una fase di rinascita straordinaria. «Se in passato queste zone erano relegate a un target di nicchia, golfisti o professionisti in cerca di quiete, il profilo dell'acquirente è radicalmente mutato – spiega Sara Damasceni della boutique immobiliare Dama.re - Oggi il target è composto da manager internazionali, professionisti che operano sull'asse Milano-Svizzera e famiglie rientrate dall'estero. Queste figure non cercano solo una casa, ma un insieme di cose che semplifichino la quotidianità. Il nuovo lusso, non è più la vicinanza al quadrilatero della moda, ma la disponibilità di spazio, silenzio, sicurezza e servizi integrati – continua Le nuove offerte residenziali offrono vigilanza privata, piscine, club house e, soprattutto, una vicinanza strategica a scuole internazionali. Proprio il sistema scolastico è diventato il driver principale delle scelte abitative: la qualità della vita familiare prevale oggi sulla vicinanza all’ufficio».

Le ragioni di questa migrazione sono chiare: Milano ha consolidato il suo ruolo internazionale, a discapito di un aumento della pressione immobiliare, del costo della vita e di una percezione di congestionamento costante. Il trasferimento verso la provincia non è solo una percezione, ma una dinamica supportata dai dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) e di Idealista. Tra il 2020 e il 2025, aree come la Brianza, il Comasco e il Varesotto hanno registrato una crescita dei valori superiore alla media provinciale, specialmente per ville e residence serviti. «A Carimate, ad esempio, i prezzi nelle aree del Golf Club hanno superato i 4.000 €/mq, con tempi di permanenza sul mercato che si sono drasticamente ridotti rispetto al pre-pandemia – aggiunge l’imprenditrice di Dama.re - Allo stesso modo, Milano 3 è tornato a essere un punto di riferimento per chi cerca verde e servizi integrati, con una rivalutazione significativa soprattutto per le soluzioni di ampia metratura. Milano resta il motore economico e relazionale, ma sempre più persone scelgono di viverla a distanza controllata. La vera competizione del futuro non si giocherà più sui chilometri di distanza dal Duomo, ma sulla capacità di offrire un habitat che sappia proteggere il tempo e il benessere di chi lo vive. La provincia «premium», con il suo equilibrio tra connettività e isolamento qualitativo, è la risposta concreta alla complessità urbana contemporanea».

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