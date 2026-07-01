Lesioni aggravate e violenza sessuale, l'ex modello arrestato: trema la Milano bene

Atti persecutori, lesioni aggravate e violenza sessuale nei confronti della ex fidanzata. Di questo è accusato un 23enne, arrestato ieri - martedì 30 giugno - dalla Polizia locale di Milano. Stando a quanto si apprende dall'inchiesta della sostituta procuratrice di Milano, Chiara Costagliola, che ha chiesto e ottenuto dal gip la misura della custodia cautelare in carcere, si tratterebbe di un modello di Armani.

Le indagini - coordinate dalla Procura di Milano - hanno ricostruito che il giovane tra la fine del 2025 e il febbraio 2026 avrebbe perseguitato la ragazza, aggredendola e minacciandola più volte, tanto da costringerla a modificare radicalmente le proprie abitudini, nel timore di incontrarlo. È stata la stessa vittima a sporgere denuncia. Quanto ha raccontato agli agenti del nucleo tutela donne e minori della Polizia locale sarebbe stato confermato da diversi testimoni e dai referti medici agli atti dell'indagine. Gravi indizi di colpevolezza, che hanno portato il gip del Tribunale di Milano a disporre nei confronti del 23enne la custodia cautelare in carcere, per il concreto rischio di reiterazione del reato.