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"Stuprata da uno straniero nel retro della discoteca": orrore nel cuore di Milano

domenica 16 agosto 2026
"Stuprata da uno straniero nel retro della discoteca": orrore nel cuore di Milano

1' di lettura

Una ragazza milanese di 19 anni ha denunciato una presunta violenza sessuale avvenuta nella notte tra Ferragosto e domenica 16 agosto, dopo una serata trascorsa in una nota discoteca della zona di corso Como. La giovane è stata soccorsa intorno alle 5 del mattino, dopo aver contattato il 112, e accompagnata alla clinica Mangiagalli, dove è stata sottoposta agli accertamenti medici presso il servizio specializzato per le vittime di violenza sessuale.

Secondo il racconto fornito ai carabinieri, la ragazza avrebbe conosciuto durante la serata, all’interno del privè del locale, un uomo originario dell’Est Europa. I due avrebbero trascorso parte della notte insieme, consumando diversi alcolici. Successivamente si sarebbero appartati nella zona retrostante la discoteca, dove, secondo la denuncia, l’uomo avrebbe abusato di lei contro la sua volontà.

Dopo l’allarme, i militari hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto e identificare il presunto responsabile. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili sulla serata e sugli spostamenti della giovane.

Nelle prossime ore potrebbero essere ascoltati nuovamente la ragazza e il personale della discoteca, con l’obiettivo di raccogliere ulteriori informazioni e dare un’identità all’uomo indicato nella denuncia.

Gli investigatori attendono inoltre gli esiti degli accertamenti sanitari effettuati alla Mangiagalli e la formalizzazione della denuncia. L’inchiesta è quindi ancora nelle fasi iniziali e sarà necessario attendere gli ulteriori elementi raccolti dagli investigatori per ricostruire la dinamica dei fatti.

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