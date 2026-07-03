Milano, 28enne annega in piscina: aveva scavalcato la recinzione nella notte

Un 28enne è morto annegato nella piscina Romano, in zona Piola a Milano, dopo aver scavalcato la recinzione nella notte insieme a tre amici. I ragazzi, tutti di origine sudamericana, hanno lanciato l'allarme non appena il giovane, peruviano, ha cominciato a sentirsi male. Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno provato a rianimare il 28enne. Ma per la vittima, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Trasportato d’urgenza al Policlinico, è morto poco dopo. Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 23 di ieri, giovedì 2 luglio, quando la struttura era chiusa al pubblico.

Successivamente, sono intervenuti anche gli agenti delle Volanti, il personale del 118 e gli agenti della polizia locale che hanno aperto il comando di zona proprio accanto alla struttura per agevolare le operazioni di salvataggio. Restano da chiarire, in ogni caso, la dinamica e le cause della morte del 28enne. L'ipotesi principale è che possa aver accusato un malore in acqua o essere annegato nella parte più profonda della piscina. Gli investigatori, intanto, stanno raccogliendo le testimonianze degli amici per cercare di capire cosa sia accaduto davvero.