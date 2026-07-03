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Milano, 28enne annega in piscina: aveva scavalcato la recinzione nella notte

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venerdì 3 luglio 2026
Milano, 28enne annega in piscina: aveva scavalcato la recinzione nella notte

2' di lettura

Un 28enne è morto annegato nella piscina Romano, in zona Piola a Milano, dopo aver scavalcato la recinzione nella notte insieme a tre amici. I ragazzi, tutti di origine sudamericana, hanno lanciato l'allarme non appena il giovane, peruviano, ha cominciato a sentirsi male. Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno provato a rianimare il 28enne. Ma per la vittima, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Trasportato d’urgenza al Policlinico, è morto poco dopo. Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 23 di ieri, giovedì 2 luglio, quando la struttura era chiusa al pubblico.

Successivamente, sono intervenuti anche gli agenti delle Volanti, il personale del 118 e gli agenti della polizia locale che hanno aperto il comando di zona proprio accanto alla struttura per agevolare le operazioni di salvataggio. Restano da chiarire, in ogni caso, la dinamica e le cause della morte del 28enne. L'ipotesi principale è che possa aver accusato un malore in acqua o essere annegato nella parte più profonda della piscina. Gli investigatori, intanto, stanno raccogliendo le testimonianze degli amici per cercare di capire cosa sia accaduto davvero. 

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Quella dell'impianto in zona Piola è una vasca di 4000 metri quadri a cielo aperto. E da un lato confina con la sede del comando di polizia locale di zona 3. Nella mattinata di oggi MilanoSport, la società che gestisce la piscina Romano, ha comunicato ai clienti un posticipo sull'orario di apertura. “Si avvisa la gentile clientela che oggi, venerdì 3 luglio 2026, siamo costretti ad aprire a partire dalle ore 12 a causa di intrusioni notturne che necessitano di tempo per il ripristino delle corrette condizioni di balneazione”, si legge in un avviso pubblicato sui social.

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