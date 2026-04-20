Gabriele morto in piscina, l'accusa del padre: "Quella grata è stata messa"

"Dovevamo festeggiare il settimo compleanno che era stato il 16 aprile e avevamo scelto questo struttura. Era tutto abbastanza tranquillo, l'acqua era bassa. A un certo punto mi sono girato per posare delle cose e non l'ho più visto". A parlare è Antonello Petrucci, il padre del piccolo Gabriele, il bimbo di 7 anni che è annegato sabato scorso alle terme 'Le Vescine' a Suio, in provincia di Latina. "Era pieno di bambini, mio figlio potrebbe essere morto per una negligenza", ha accusato.

"Ho visto il corpicino di Gabriele rannicchiato in questo condotto d'aspirazione - ha proseguito il padre di Gabriele -. Ho provato a prenderlo con le mie mani. Tre persone mi hanno aiutato e neanche con loro sono riuscito a estrarlo. Hanno dovuto spegnere l'idrovora per permettermi di estrarlo. Il suo braccio era violaceo, ha lottato come leone per liberarsi. I soccorritori hanno fatto tutto quello che potevano fare e li ringrazi. Mi sono prestato per fare la cavia, ho dimostrato che anche un adulto sarebbe potuto morire. Come per magia è apparsa questa retina a una distanza talmente esagerata che presumo che qualcuno ce l'abbia messa di nascosto al momento opportuno, non so con quale scopo. Il bocchettone era libero".

A chiarire la causa della morte del piccolo Gabriele sarà l’autopsia prevista per venerdì 24 aprile. Intanto l'avvocato della struttura ha rassicurato che "i proprietari sono molto scrupolosi nel rispetto della normativa a tutela della pubblica incolumità". I pm di Cassino, però, hanno aperto un fascicolo di indagine in cui si procede per omicidio colposo. Un procedimento che è al momento è contro ignoti in attesa che venga trasmessa in Procura una prima informativa dei carabinieri che indagano su quanto avvenuto intorno alle 16 di sabato. Anche i genitori del piccolo Gabriele sono stati sentiti dagli investigatori per tentare di trovare elementi utili alle indagini.