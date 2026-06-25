Francia, bimbo di 3 anni muore arso in auto: madre ricoverata in stato di choc

La Francia è alle prese con delle condizioni climatiche senza precedenti. Continuano i decessi in questi giorni di caldo estremo nel Paese. Un bambino di soli 3 anni è morto ieri, mercoledì 24 giugno, mentre era solo in un'auto a Saint-Gratien, Val-d'Oise, nella regione dell'Ile de France, durante un'ondata di calore, secondo quanto appreso da diverse fonti. Il bambino è stato "trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione", ha indicato una fonte della polizia, mentre i vigili del fuoco hanno confermato il decesso. "Si sarebbe chiuso dentro, trovandosi poi intrappolato nel veicolo, prima del ritrovamento dei genitori", ha spiegato il procuratore di Pontoise, Guirec Le Bras.

Il giorno prima, invece, era morto anche un bambino di 6 anni. A Bègles, nella Gironda, il bimbo, sfuggito alla sorveglianza dei genitori, è stato ripescato fra le onde ed è morto poco più tardi in ospedale. Nella regione della Marna, ad est dell'Ile-de-France, due ragazzi si sono tuffati in una zona vietata del fiume, uno dei due è annegato l'altro è stato ricoverato in ospedale in evidente stato di shock.