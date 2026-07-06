Milano, "le coltellate per caso? Ho rischiato anch'io": il racconto choc

“A Milano ti accoltellano per caso” titolava ieri Libero riguardo ai fatti di sabato mattina a San Siro. Un’esagerazione? Il racconto che segue può aiutarvi a giudicare. Ore 12.30 di domenica, con moglie e due bambini di uno e tre anni rientro a casa dopo i primi test su strada della nuova bici senza rotelle del figlio maggiore (tutto riuscito, Pogacar preparati, stiamo arrivando). Di fronte al portone, in una zona centrale della città, mi sgancio dalla carovana per recuperare alcuni pacchetti lasciati nel bagagliaio dell’auto, parcheggiata pochi metri più avanti. Merce di importanza relativa, dinosauri di plastica, libri di Geronimo Stilton e un pigiama nuovo “con gli squali sopra”. Di fronte alla mia modesta vettura noto una Porsche nera in sosta su un passo carraio. Vedo un uomo con il casco seduto su un motorino, un altro tizio dai lineamenti orientali e un terzo che mi si para davanti, vestito con una Polo bianca, che rende subito chiaro di ritenere la mia presenza assolutamente inopportuna: «Dove vai, figlio di...», dice con chiaro accento straniero, a occhio e croce del Nord Africa. Colto di sorpresa, con l’aria infastidita, improvviso qualcosa del tipo: «Ma cosa vuoi? Sto andando a prendere dei pacchetti, quella è la mia macchina, non ti conosco, addio». È a quel punto che nella scena compare un coltello. E premetto che per fortuna questo articolo violerà la famosa regola narrativa di Cechov per cui se in un romanzo compare un’arma, quell’arma prima o poi dovrà colpire.

Il tizio mai visto è furioso: «Quella non è la tua macchina, so io cosa vuoi fare». La mia spavalderia a quel punto diventa un ricordo. Arretro di due passi e provo a calmare il pazzo: «Guarda, sì che è la mia macchina, ma cosa vuoi da me??? Me ne vado, lasciami in pace». Il mio antagonista per niente convinto continua a insultarmi, ad avvicinarsi, a mostrarmi la lama (corta, ma comunque preoccupante) e ad avvisarmi: «Ti taglio la faccia». Inizia a tirare in ballo anche i piccoli «vai via con bambini e passeggino, cosa vuoi fare?», avvicinandosi a mia moglie, che nel frattempo - non avendo notato il coltello - è sempre rimasta di fronte al portone ad aspettare. Il folle le strilla in faccia: «Dì a tuo marito di levarsi dai c... se non vuole fare una brutta fine». Io a quel punto trascino tutti via: «Stiamo rientrando in casa, non vogliamo guai». Dopo il 15esimo «figlio di...» finalmente chiudiamo il portone e il nostro nuovo e del tutto immotivato nemico si allontana, seguito dal tizio seduto sulla moto. Il terzo uomo, quello con gli occhi a mandorla, ci spiega finalmente cos’era successo.