Stefania Craxi in campo, la mossa che può ribaltare il quadro alle urne

Al congresso milanese di Forza Italia, quello che ha confermato il deputato, Alessandro Sorte, alla guida del partito per altri tre anni, erano presenti i vertici nazionali degli azzurri. Fatto non scontato, quello della partecipazione dei maggiorenti berlusconiani, considerando le fibrillazioni legate alla fase congressuale del movimento e alle tensioni legate ai futuri assetti del partito. Ma la Lombardia, con Milano al centro del dibattito politico per la scelta del candidato sindaco del centrodestra, non solo merita un’attenzione particolare, ma rappresenta un laboratorio politico dal quale non si può star fuori. Anche perché è qui che si «muove» la famiglia Berlusconi.

E così, in prima fila, si sono notati il vicesegretario nazionale del partito, il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, che ha anche gestito la mediazione tra le varie anime del partito lombardo, i capigruppo di Camera e Senato, Enrico Costa e Stefania Craxi, l’europarlamentare Letizia Moratti e l’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, oltre ai vari esponenti lombardi. Ma se della Moratti e di Albertini ha ampiamente parlato il segretario regionale Sorte, indicandoli come futuri assessori della giunta guidata da Carlo Cottarelli, (il coordinatore azzurro ha proposto questo schema per le comunali, registrando la freddezza della Lega e le perplessità di Fratelli d’Italia, nonostante gli amichevoli contatti dell’economista con il presidente del Senato, Ignazio La Russa ndr) minor attenzione è stata dedicata alla capogruppo dei senatori azzurri, Stefania Craxi, nonostante la sottile polemica con la senatrice di Fdi, Daniela Santanché, circa l’indicazione da parte di quest’ultima di Antonio Di Pietro come possibile candidato sindaco («no, grazie» ha risposto secco l’ex pm di Mani pulite) e la rinnovata attenzione della figlia dello statista per le vicende milanesi.