Lamin Saidilly era già stato in carcere in Inghilterra? Un macabro giallo

Emergono nuovi e inquietanti dettagli sul passato di Lamin Saidilly, il 22enne accusato del tentato omicidio di un 55enne accoltellato in via Capecelatro a Milano. Il ragazzo sarebbe già stato in carcere in Inghilterra prima di tornare in Italia, a Conegliano Veneto, dove ha lavorato per qualche mese come magazziniere in una nota azienda alimentare della zona. Successivamente Saidilly ha litigato con il padre che l'avrebbe mandato fuori di casa prima di arrivare a Milano lo scorso 23 giugno. Inquirenti e investigatori stanno infatti accertando quanto tempo è stato detenuto in Gran Bretagna e se per una rapina o per un gesto simile a quello dell'altro ieri.

Durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto che si è tenuto in carcere a San Vittore davanti al gip Luigi Iannelli, il giovane - indagato dal pm Elio Ramondini con l'ipotesi di tentato omicidio aggravato e assistito dall'avvocata Simona Brambilla - si è avvalso della facoltà di non rispondere.