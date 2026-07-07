Milano, camion investe e uccide una ciclista: agenti al lavoro per ricostruire la dinamica

È morta poco dopo l'arrivo in ospedale una donna di 67 anni che oggi, martedì 7 luglio, poco prima delle 13, è stata investita da un camion durante una svolta. La vittima si trovava in bicicletta in via Gattamelata, all'incrocio con via Colleoni, in zona Portello a Milano. Secondo una prima ricostruzione, il camion stava svoltando a destra al semaforo quando ha investito la ciclista. Ancora non è chiaro se la donna in bici stesse pedalando a fianco del mezzo pesante nella stessa direzione, o se stesse attraversando l'incrocio tangenzialmente al camion, sulle strisce.
L'autocarro, guidato da un uomo di 33 anni che si è subito fermato a prestare soccorso, era correttamente dotato di sensori per gli angoli ciechi. Via Gattamelata è stata recentemente parzialmente chiusa al traffico per il progetto 'piazze aperte' che ne ha trasformato un tratto in una sorta di parco giochi davanti all'istituto scolastico.
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Sul luogo dell'incidente sono arrivati i vigili per i rilievi e i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. La donna è stata subito portata d'urgenza all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime e la ciclista è morta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. I rilievi della Polizia locale sono ancora in corso. Gli agenti monitoreranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza nella speranza che abbiano ripreso l'incidente.