Milano, camion investe e uccide una ciclista: agenti al lavoro per ricostruire la dinamica

È morta poco dopo l'arrivo in ospedale una donna di 67 anni che oggi, martedì 7 luglio, poco prima delle 13, è stata investita da un camion durante una svolta. La vittima si trovava in bicicletta in via Gattamelata, all'incrocio con via Colleoni, in zona Portello a Milano. Secondo una prima ricostruzione, il camion stava svoltando a destra al semaforo quando ha investito la ciclista. Ancora non è chiaro se la donna in bici stesse pedalando a fianco del mezzo pesante nella stessa direzione, o se stesse attraversando l'incrocio tangenzialmente al camion, sulle strisce.

L'autocarro, guidato da un uomo di 33 anni che si è subito fermato a prestare soccorso, era correttamente dotato di sensori per gli angoli ciechi. Via Gattamelata è stata recentemente parzialmente chiusa al traffico per il progetto 'piazze aperte' che ne ha trasformato un tratto in una sorta di parco giochi davanti all'istituto scolastico.