Milano, palpeggia una bimba di 10 anni: il padre se ne accorge e gli rompe un ginocchio

Orrore a Milano, dove un uomo ha importunato una bimba di dieci anni. È accaduto dopo una serata di festa tenutasi in un locale di viale Testi sabato sera. Un operaio cinquantatreenne, M.P., in evidente stato di ebbrezza, ha avvicinato una bambina di dieci anni, presente insieme al padre e alla sorella maggiore.

Poco dopo mezzanotte, all'incrocio con via Santa Marcellina, l'uomo stava attendendo l'autobus alla fermata quando ha prima simulato un bacio a distanza toccandosi le labbra e poi quelle della piccola, per poi palpeggiarle il petto con insistenza. Secondo il Giorno, il padre della piccola, un trentaseienne, si è accorto immediatamente della scena e ha reagito spingendo via l'uomo, che per l'alcol in corpo ha perso l'equilibrio cadendo a terra e procurandosi la frattura della rotula sinistra.