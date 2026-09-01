Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco di Milano: si è dimesso dagli incarichi in Chora Media

Mario Calabresi ha comunicato ai dipendenti di Chora Media che lascerà tutti i suoi incarichi all'interno del gruppo. Una mossa che, con ogni probabilità, apre le porte a una sua candidatura a sindaco di Milano in vista delle elezioni Comunali del 2027. Calabresi si è dimesso dagli incarichi di direttore editoriale di Chora Media e da presidente del Consiglio di amministrazione del gruppo Be Water Content.
"Dopo sei anni e 420 serie podcast lascio Chora. Scrivere questa frase mi fa fatica e molta impressione", ha annunciato Calabresi sulle sue pagine social. "Lascio - porsegue - perché sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova. Domani guarderò al futuro, oggi voglio fermarmi a pensare con emozione e gratitudine a quello che abbiamo costruito insieme alla visione che ho condiviso ogni giorno con Guido Brera, alla squadra di persone eccezionali con cui ho lavorato".
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Per quanto riguarda la decisione di candidarsi - anticipata da Corriere della Sera e Huffington post - già nelle scorse settimane Calabresi non aveva fatto mistero di stare valutando la candidatura. "Candidarmi? Alla tanta gente che me lo chiede per strada, io rispondo che sì io ci penso. Ci sto pensando e mi piacerebbe fare la mia parte per Milano", aveva detto il 22 luglio scorso alla Festa de l'Unità di Vizzolo Predabissi, vicino a Milano.
Resta ancora da capire, però con quale strumento il centrosinistra sceglierà chi candidare a sindaco, se le primarie o un accordo di coalizione. Secondo Repubblica, tra i papabili candidati per il centrosinistra, oltre a Calabresi, ci sono Pierfrancesco Majorino, Anna Scavuzzo, Emmanuel Conte, Lorenzo Pacini, Tommaso Goisis, Carlotta Cossutta.