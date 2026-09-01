Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco di Milano: si è dimesso dagli incarichi in Chora Media

Mario Calabresi ha comunicato ai dipendenti di Chora Media che lascerà tutti i suoi incarichi all'interno del gruppo. Una mossa che, con ogni probabilità, apre le porte a una sua candidatura a sindaco di Milano in vista delle elezioni Comunali del 2027. Calabresi si è dimesso dagli incarichi di direttore editoriale di Chora Media e da presidente del Consiglio di amministrazione del gruppo Be Water Content.

"Dopo sei anni e 420 serie podcast lascio Chora. Scrivere questa frase mi fa fatica e molta impressione", ha annunciato Calabresi sulle sue pagine social. "Lascio - porsegue - perché sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova. Domani guarderò al futuro, oggi voglio fermarmi a pensare con emozione e gratitudine a quello che abbiamo costruito insieme alla visione che ho condiviso ogni giorno con Guido Brera, alla squadra di persone eccezionali con cui ho lavorato".