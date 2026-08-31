Milano, 37enne accerchiato: tirapugni e pezzi di vetro, la furia della baby gang di nordafricani

Un 37enne è stato accerchiato e pestato da una baby gang di nordafricani a Milano: è successo al parco Wanda Osiris, in zona piazzale Istria, nella giornata di ieri, domenica 30 agosto. A raccontare il tutto è stata la vittima stessa, Nazareno Tazzi. In un'intervista a Fanpage.it, ha spiegato che la violenza nei suoi confronti è scattata dopo che aveva richiamato i ragazzini intenti a disturbare e importunare le altre persone che erano al parco in quel momento. La reazione della gang è stata immediata.

Un gruppo di circa 10 ragazzini, tutti sui 14 anni, ha circondato l’uomo, assalendolo. Durante il pestaggio, uno dei minori avrebbe addirittura estratto un tirapugni colpendo violentemente il 37enne alla testa e provocandogli un profondo taglio sulla fronte. Un altro adolescente, invece, avrebbe tentato di ferirlo con un frammento di vetro. Il tutto sotto gli occhi dei bambini presenti, poi fuggiti per la paura. A porre fine all'aggressione soltanto l’arrivo tempestivo dei carabinieri, accorsi sul posto dopo essere stati allertati dai testimoni. Insieme alle forze dell'ordine, sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118.