FdI irride la sinistra: "Houston, abbiamo un problema". Il record del governo Meloni

Tra 3 giorni il governo Meloni diventerà il più longevo della storia della Repubblica italiana. Un risultato storico che il popolo di Fratelli d'Italia festeggerà a Bari, venerdì 4 settembre, nell’area del Terminal Crociere. L'evento è stato presentato sui social di FdI con un post dal tono ironico, che richiama le previsioni catastrofiste formulate dalle opposizioni a inizio legislatura.

"Quando è arrivata la Meloni dicevano che ci avrebbero preso a pedate nel giro di pochi mesi perché eravamo poco credibili", ha detto Ignazio La Russa. "Bene, sono passati quattro anni e oggi il Times dice che l’Europa deve prendere insegnamento dalla Meloni". Il post di FdI segue la stessa linea: "Le previsioni della sinistra sono finite fuori orbita", si legge su Facebook. Ad accompagnare la frase, l'immagine di Schlein, Conte e Bonelli in una navicella spaziale che urlano "Houston, abbiamo un problema. A sinistra". E poi sotto: "Missione: Bari 4 settembre".

"Celebreremo il governo più longevo della storia della Repubblica. È un evento storico", ha sottolineato il segretario regionale pugliese di FdI e sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. "Probabilmente tra 20, 30 o 40 anni sui libri di storia si parlerà del governo più longevo della storia della Repubblica italiana e del fatto che a celebrare questo momento ci sarà stata Giorgia Meloni a Bari e in Puglia insieme alla classe dirigente pugliese e al popolo di Fratelli d’Italia. Questo ci riempie di orgoglio".