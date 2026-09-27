Milano, straniero minaccia un 35enne col coltello: automobilista lo investe per fermarlo, chi finisce nei guai

Uno straniero minaccia un italiano per strada con un coltello e un automobilista di passaggio lo investe per fermarlo: è successo a Milano, all'incrocio tra corso di Porta Vittoria e piazza Cinque Giornate, intorno alle 20 di sabato 26 settembre. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato, giunti sul posto dopo una segnalazione, un cittadino lettone di 41 anni con precedenti avrebbe puntato l'arma verso un 35enne italiano. E un automobilista, che stava transitando in quella zona proprio in quel momento, dopo aver assistito alla scena avrebbe deciso di intervenire investendo l'aggressore per fermarlo.

L'uomo investito, che poi è stato trasportato al Policlinico, dove sono state riscontrate lesioni a una gamba con una prognosi superiore ai 40 giorni, è stato indagato in stato di libertà per minacce aggravate. Nei guai anche il conducente dell'auto, che è finito sotto indagine invece per lesioni gravi.