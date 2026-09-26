Libero logo
Abbonamento Digitale
Bollo auto
Sigfrido Ranucci

Sala, "qualche classe o addirittura scuola dobbiamo chiuderla": tetto agli stranieri, scatta l'allarmismo

di
Libero logo
sabato 26 settembre 2026
Sala, "qualche classe o addirittura scuola dobbiamo chiuderla": tetto agli stranieri, scatta l'allarmismo

1' di lettura

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si dice preoccupato per la proposta del governo di mettere un tetto agli stranieri in classe. Mentre sul no al burqa previsto dal nuovo decreto legge sulla scuola, ha detto: "È veramente una cosa ultra minimale, perché non so quanti bambini usano il burqa a Milano. Proveremo a contarli, ma credo sia veramente molto minimale. La cosa che più mi preoccupa, invece, è il tetto percentuale di alunni stranieri in una classe perché sto facendo un po' di verifiche, ma temo che qualche classe o addirittura scuola dobbiamo chiuderla. Ma non per nostra scelta". Una dichiarazione che sa tanto di allarmismo, mentre in Italia monta la polemica sul tema.

"Ci sono quartieri a Milano in cui la presenza di bambini figli di immigrati va al di là del 30 per cento - ha aggiunto ancora il primo cittadino -. Non è che scopriamo noi la crisi di natalità che c'è in Italia. È un fatto, per cui ragioniamoci e vediamo un po' quello che si può fare, perché poi cerchiamo almeno, finché sono bambini, di dare a tutti gli stessi diritti. Poi si occuperà la vita di creare delle differenze e come vediamo se ne occupa, eccome".

Schlein e Bonelli, balle rosse a raffica: "Cacciano i bimbi"

Il vicecapogruppo di Avs alla Camera, Marco Grimaldi, non aspetta neanche la fine del Consiglio dei ministri: «Per...
tag
stranieri
scuola
milano
giuseppe sala

Ragazze velate A Monfalcone le ragazze col burqa in classe esistono eccome

"Disinformatia" Schlein e Bonelli, balle rosse a raffica: "Cacciano i bimbi"

Premier Meloni zittisce la sinistra: "Io alla settimana della moda? Ecco quanto conoscono l'Italia reale"

ti potrebbero interessare

Malpensa diventa "Aeroporto Silvio Berlusconi", Beppe Sala assente: "Scusate, cosa avrei dovuto fare?"

Malpensa diventa "Aeroporto Silvio Berlusconi", Beppe Sala assente: "Scusate, cosa avrei dovuto fare?"

Ramy, clamoroso: ora l'amico Fares chiede i danni al governo

Ramy, clamoroso: ora l'amico Fares chiede i danni al governo

Alessandro Aspesi
Malpensa, Marina Berlusconi fa impazzire la sinistra: "Che nome migliore potrebbe avere?"

Malpensa, Marina Berlusconi fa impazzire la sinistra: "Che nome migliore potrebbe avere?"

Redazione
Il marocchino "rapper" blocca la Milano-Meda: traffico in tilt, un caso politico

Il marocchino "rapper" blocca la Milano-Meda: traffico in tilt, un caso politico

Roberto Tortora