Sala, "qualche classe o addirittura scuola dobbiamo chiuderla": tetto agli stranieri, scatta l'allarmismo

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si dice preoccupato per la proposta del governo di mettere un tetto agli stranieri in classe. Mentre sul no al burqa previsto dal nuovo decreto legge sulla scuola, ha detto: "È veramente una cosa ultra minimale, perché non so quanti bambini usano il burqa a Milano. Proveremo a contarli, ma credo sia veramente molto minimale. La cosa che più mi preoccupa, invece, è il tetto percentuale di alunni stranieri in una classe perché sto facendo un po' di verifiche, ma temo che qualche classe o addirittura scuola dobbiamo chiuderla. Ma non per nostra scelta". Una dichiarazione che sa tanto di allarmismo, mentre in Italia monta la polemica sul tema.

"Ci sono quartieri a Milano in cui la presenza di bambini figli di immigrati va al di là del 30 per cento - ha aggiunto ancora il primo cittadino -. Non è che scopriamo noi la crisi di natalità che c'è in Italia. È un fatto, per cui ragioniamoci e vediamo un po' quello che si può fare, perché poi cerchiamo almeno, finché sono bambini, di dare a tutti gli stessi diritti. Poi si occuperà la vita di creare delle differenze e come vediamo se ne occupa, eccome".