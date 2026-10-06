Mario Calabresi ai rossi: "Chi usa mio padre è un miserabile"

Mario Calabresi, giornalista e scrittore sceso in campo con la voglia di matta di esser candidato a sindaco di Milano per il centrosinistra, ha sentito il bisogno, anzi l’urgenza, di ricordare a tutti che i conti con la storia del padre Luigi, ucciso da esponenti di sinistra (Lotta Continua per la precisione), lui li ha fatti «fino in fondo». Di questo non possiamo che dargli atto. Il libro dedicato alla vicenda del padre (“Spingendo la notte più in là”) andrebbe letto nelle scuole (dal teatro è già passato).

Mario, però, dice anche un’altra cosa: «Utilizzare oggi il tema di mio padre, vicenda degli anni ’70, nella polemica politica attuale è un po’ miserabile». Legittimo pure questo. La miseria di una certa politica questo offre. Ma è altrettanto legittimo porre un tema politico: è logico prendere in voti da parte di quella sinistra che quella vicenda la usa ancora in modo strumentale? Perché c’è ancora chi lo fa, eccome se lo fa. Calabresi, presentando il suo ultimo libro (“Le voci degli altri”) ha fatto riferimento «a un gioco che viene fatto sia da qualche pezzettino di sinistra un po’ più vecchia, stantia, ideologica sia alcuni giornali della destra che dicono “ma come fa il figlio del commissario Calabresi a candidarsi con il centrosinistra”? A destra rispondo che sono passati più di 50 anni, il mondo di oggi è completamente diverso. Dall’altra parte a chi mi tira in mezzo, anche oggi in tre, dicendomi che sono “il figlio di un assassino” e non posso essere il candidato per il centrosinistra, penso che uno di questi prima o poi lo querelo».