Le prediche di Mario Calabresi prima di candidarsi

E sempre sia lodato (anzi, lodati). Perché se vuoi percorrere la strada che porta alla beatificazione laica, quella celebrata con le elezioni e le campagne elettorali, un santo, e un santino, in paradiso devi pur averlo. O, quantomeno, devi avere l’immaginetta da tenere fra i beati custoditi nel portafoglio (una volta stavano sul cruscotto della macchina, ma i tempi cambiano...). Le richieste di grazia, e la voglia di miracoli, invece non passano mai di moda. Quindi sempre siano lodati Sergio e Renzo (Mattarella e Piano, l’archistar), ai quali il giornalista e scrittore, Mario Calabresi, ufficialmente un altro auto candidato per fare il sindaco a Milano (venghino siore e siori, c’è posto per tutti a sinistra...) dedica tre pagine tre del suo ultimo libro (Le voci degli altri, edito da Mondadori e in libreria da ieri). Una dedica, quella dell’ex direttore di Stampa e Repubblica, che vira dalla captatio benevolentiae alla beatificazione tout court nel giro di poche righe.

In pratica Don Mario (Calabresi), come un parroco pronto a diventare vescovo, scodella un magistrale avvitamento linguistico, con doppio salto mortale. Roba rara, insomma. «Dentro la stanza è iniziato un dialogo molto informale», scrive Calabresi nel libro, narrando di un incontro, a Milano, fra il presidente della Repubblica e l’architetto dei due mondi, con cattedra al Politecnico, una delle università di punta del Paese, «e non preparato tra quei due uomini che, tra loro, si chiamano Sergio e Renzo. Non c’è una scaletta, non ci sono discorsi ufficiali, si va a braccio e l’ospite illustre comincia ascoltando e lo fa nel modo più significativo: tira fuori da una tasca interna della giacca una penna stilografica e inizia a prendere appunti». Li prendiamo anche noi, torneranno buoni in campagna elettorale, quando Mario avrà sciolto i nodi con il Pd e avrà trovato la quadra con Elly Schlein per la corsa del dopo Sala, ovvero le comunali di Milano. Invece il tocco d’organo: «A me il presidente ricorda Aldo Moro, alcune storie che ho letto sulla sua capacità di ascoltare gli studenti, di confrontarsi con loro». Mattarella come Santo protettore e Renzo Piano come nume tutelare.