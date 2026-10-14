Ilaria Lamera, la ragazza che protestava per il caro affitti? Ha ereditato una casa ed è entrata in politica

Ilaria Lamera torna a far parlare di sè. La studentessa che tre anni fa diede inizio alla protesta in tenda contro il caro-affitti oggi però ha voltato pagina. Non vivo più a Milano, il problema è sempre il prezzo. Comunque ho preso un’altra strada". La 27enne di Bergamo è entrata infatti in politica: "Ho preso la tessera di Europa Verde. La mia scelta con il movimento studentesco non c’entra: sono nel partito perché ambientalista da sempre". Intervistata dal Corriere della Sera, la giovane a cui avevano conferito l’Ambrogino d’oro per il dibattito suscitato ammette: "Sono iscritta a Ingegneria ambientale ma ancora non ho finito la triennale perché, nel 2024, ho deciso di frequentare un corso Its - percorso di alta specializzazione tecnologica alternativo all’università - sulla sostenibilità. Erano previste mille ore di tirocinio e le ho svolte in Comune a Bergamo. Ho terminato a dicembre 2025".