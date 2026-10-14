Ilaria Lamera, la ragazza che protestava per il caro affitti? Ha ereditato una casa ed è entrata in politica

Ilaria Lamera torna a far parlare di sè. La studentessa che tre anni fa diede inizio alla protesta in tenda contro il caro-affitti oggi però ha voltato pagina. Non vivo più a Milano, il problema è sempre il prezzo. Comunque ho preso un’altra strada". La 27enne di Bergamo è entrata infatti in politica: "Ho preso la tessera di Europa Verde. La mia scelta con il movimento studentesco non c’entra: sono nel partito perché ambientalista da sempre". Intervistata dal Corriere della Sera, la giovane a cui avevano conferito l’Ambrogino d’oro per il dibattito suscitato ammette: "Sono iscritta a Ingegneria ambientale ma ancora non ho finito la triennale perché, nel 2024, ho deciso di frequentare un corso Its - percorso di alta specializzazione tecnologica alternativo all’università - sulla sostenibilità. Erano previste mille ore di tirocinio e le ho svolte in Comune a Bergamo. Ho terminato a dicembre 2025".
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E ancora: "Dopo il diploma Its volevo realizzare un sogno: lavorare in barca". E così ha fatto imbarcandosi sul catamarano diretto alla Maddalena. Poi a fine estate la decisione di lasciare tutto: "Di comune accordo con lo skipper, con cui non andavo molto d’accordo. Capita a tutti, non mi trovavo con il capo. Non volevo comunque fare questo lavoro per sempre. Ora sono disoccupata, cerco un impiego ma vorrei anche finire la triennale al Poli. La Costa Smeralda è però diventata la mia seconda casa: il mio compagno è sardo e anche lui fa lo skipper".
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Poi ecco che alla domanda se abita ancora coi suoi, Lamera racconta: "Ho la fortuna di avere ereditato una casa di famiglia". Insomma, dal lamentarsi per il costo degli affitti a ereditare... Una bella fortuna.