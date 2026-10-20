Maranza, la bestemmia davanti al Duomo: "Fan***, figli di p***"

Circola un video di quanto accaduto a Milano tra sabato e domenica. Sì, perché coloro che in via teorica protestavano contro il carovita, se la sono presa anche con la Chiesa. In un filmato diffuso su X si sente qualcuno urlare - davanti al Duomo - "fanc*** la Chiesa, figli di putt***". "Intorno al Duomo, nel centro di Milano ieri sera si è scatenato il vandalismo, una tensione aggressiva e arrabbiata ha agitato la piazza. Ma in Duomo si è continuato a pregare, a cantare, come per dire: il Signore custodisce una casa della pace, un principio di fraternità", ha commentato l'arcivescovo di Milano Mario Delpini durante la celebrazione per il pontificale in occasione della dedicazione della cattedrale.
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Intanto la pm di Milano Giovanna Cavalleri, magistrata di turno sabato scorso quando è esplosa la guerriglia in piazza Duomo, ha chiesto il carcere per cinque maggiorenni arrestati, a vario titolo, per devastazione e saccheggio e resistenza pluriaggravata. Una misura che ora dovrà essere convalidata dal giudice per le indagini preliminari. Si tratta di giovanissimi, tra i 18 e i 20 anni, divisi in due gruppi (uno di tre e l'altro di due) che avrebbero partecipato ad azioni violente.
I fedeli delle chiese del centro di Milano si sono dovuti barricare al loro interno. In Duomo, dopo una funzione, un gruppo è stato fatto uscire tramite il collegamento sotterraneo che conduce verso l'Arcivescovado, evitando così l'uscita diretta sulla piazza interessata dalla guerriglia urbana.— Francesca Totolo (@fratotolo2) October 19, 2026