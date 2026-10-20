Maranza, la bestemmia davanti al Duomo: "Fan***, figli di p***"

Circola un video di quanto accaduto a Milano tra sabato e domenica. Sì, perché coloro che in via teorica protestavano contro il carovita, se la sono presa anche con la Chiesa. In un filmato diffuso su X si sente qualcuno urlare - davanti al Duomo - "fanc*** la Chiesa, figli di putt***". "Intorno al Duomo, nel centro di Milano ieri sera si è scatenato il vandalismo, una tensione aggressiva e arrabbiata ha agitato la piazza. Ma in Duomo si è continuato a pregare, a cantare, come per dire: il Signore custodisce una casa della pace, un principio di fraternità", ha commentato l'arcivescovo di Milano Mario Delpini durante la celebrazione per il pontificale in occasione della dedicazione della cattedrale.