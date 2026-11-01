Milano, sperona auto dei Carabinieri e ferisce un militare: arrestato un 22enne

Un giovane di 22 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver speronato un'auto di servizio durante un inseguimento a Rozzano, in provincia di Milano, provocando il ferimento di un militare, che ha riportato la frattura di una vertebra con una prognosi di 45 giorni. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, 31 ottobre, quando il 22enne non si è fermato all'alt dei Carabinieri della stazione di Settimo Milanese durante un posto di controllo.

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Ne è nato un inseguimento, terminato in viale Lombardia, all'incrocio con via Milano, dove il veicolo in fuga ha speronato l'auto dei militari, per poi allontanarsi in direzione di Milano. Il Carabiniere alla guida è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas di Rozzano, dove gli è stata diagnosticata la frattura di una vertebra.

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