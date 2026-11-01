Libero logo
Abbonamento Digitale

Potere al Popolo si scaglia contro il Pd: "Allora giochiamo". Attenzione a queste foto, imbarazzo per i dem

domenica 1 novembre 2026
Potere al Popolo si scaglia contro il Pd: "Allora giochiamo". Attenzione a queste foto, imbarazzo per i dem

2' di lettura

È ancora tutti contro tutti a sinistra, dove Potere al Popolo si scaglia contro il Partito democratico. Il motivo? Le piazze del 30 ottobre. Con un post su X Potere al Popolo scrive: "No, non è una fake news. Il PD cerca davvero di intestarsi le piazze dello Sciopero Generale. E allora giochiamo: trova la bandiera del Pd nelle piazze di ieri". Poi ben 4 foto dove mai appare la bandiera dei dem. Da qui la conclusione: "Caro PD, le piazze non si prendono in prestito all’occorrenza. Si costruiscono: prima, durante e dopo lo sciopero. Non ci faremo più strumentalizzare da voi, cambiamo tutto".

D'altronde non è il primo scontro. L'8 luglio 2026, a Napoli in Piazza del Gesù, si è tenuta la prima manifestazione unitaria per l'avvio della campagna elettorale del "campo largo" con i leader Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Risultato? Un gruppo di attivisti di Potere al Popolo ha contestato e interrotto i comizi dei leader con fischi, cori e slogan, costringendo i responsabili dell'evento a fronteggiare forti tensioni verbali e fisiche in piazza.

Addirittura un attivista di Potere al Popolo si è confrontato direttamente con Nicola Fratoianni, il leader di Alleanza Verdi e Sinistra e lo ha accusato di aver organizzato la manifestazione a Napoli parlando di salario minimo, quando proprio a Napoli la giunta di centrosinistra di Gaetano Manfredi (che comprende quindi partiti del campo largo) non fa rispettare questa misura.

tag
potere al popolo
pd

Numeri alla mano Sondaggio, il peso dei partiti nel monitoraggio europeo: quanto vale davvero Giorgia Meloni

Rilevazioni Sondaggio Eumetra, FdI cresce ancora: Pd in calo. E Vannacci...

L'annuncio Campo largo, programma e primarie: dopo il caos, ecco le date

ti potrebbero interessare

Futuro Nazionale perde pezzi, la "Lista per Frosinone" lascia Vannacci: "La città viene prima di tutto"

Futuro Nazionale perde pezzi, la "Lista per Frosinone" lascia Vannacci: "La città viene prima di tutto"

Giorgia Meloni sull'ipotesi-Quirinale zittisce la sinistra: "Perché deve fare scandalo?!"

Giorgia Meloni sull'ipotesi-Quirinale zittisce la sinistra: "Perché deve fare scandalo?!"

Sondaggio-Ghisleri, è slavina a sinistra: il partito (tra i big) fanalino di coda

Sondaggio-Ghisleri, è slavina a sinistra: il partito (tra i big) fanalino di coda

"Quando la chiami Ginevra...". La sconcertante frase in arabo sulla figlia di Meloni. E la grillina annuisce. Ira di Fdi

"Quando la chiami Ginevra...". La sconcertante frase in arabo sulla figlia di Meloni. E la grillina annuisce. Ira di Fdi