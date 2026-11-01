Libero logo
Abbonamento Digitale

Imbarazzo in diretta al Tg2: l'inviata parla? Occhio, cosa spunta alle sue spalle

domenica 1 novembre 2026
Imbarazzo in diretta al Tg2: l'inviata parla? Occhio, cosa spunta alle sue spalle

1' di lettura

Imbarazzo in diretta al Tg2. La giornalista Francesca Russi è impegnata a raccontare la manifestazione a Roma. A un certo punto però dietro di lei compare qualcosa: un capibara. Nel video Russi spiega che "a sorvegliare il percorso della manifestazione non c’è solo l’elicottero, ma anche un drone della Polizia che monitora dall’alto i movimenti e può segnalare eventuali deviazioni dei manifestanti". Nella via in cui si trova la giornalista c’è anche "un cordone di Polizia in assetto antisommossa che blocca il passaggio delle persone".

E ancora, racconta senza sapere cosa sarebbe accaduto poco dopo: "I negozi hanno abbassato le saracinesche per timore di lancio di oggetti e di scontri, la città è blindata e ci sono più di 1500 agenti e militari che presidiano i punti sensibili". 

Proprio mentre parla ecco l'apparizione non passata inosservata al popolo del web che scrive: "Veramente?", "Il cameraman evidentemente in sintonia con il capibara, quindi eroe pure lui", "Ma è straordinario". Qualcuno però non può fare a meno di domandarsi: "Simpatico ma...è una manifestazione seria o Gardaland?".

tag
tg2
roma

A Roma Gianni Alemanno "aggredito da attivisti di sinistra": calci all'auto e sputi

La testimonianza Roma, follia del nordafricano: bottigliate e mattoni contro le auto, distrutti 4 veicoli

Roma, scontri con la polizia: "Siamo le tenebre che vi cancelleranno"

ti potrebbero interessare

Omnibus, rissa a sinistra tra Acerbo e Sensi: "Fagli un monumento accanto a quello di Mao"

Omnibus, rissa a sinistra tra Acerbo e Sensi: "Fagli un monumento accanto a quello di Mao"

Dritto e rovescio, Francesca la rossa demolita da Del Debbio: "Sai come si chiamavano?"

Dritto e rovescio, Francesca la rossa demolita da Del Debbio: "Sai come si chiamavano?"

Roberto Tortora
Piazzapulita, Formigli e Michele Serra a tenaglia (rossa) contro Meloni: "Non lo decide lei"

Piazzapulita, Formigli e Michele Serra a tenaglia (rossa) contro Meloni: "Non lo decide lei"

Roberto Tortora
Dritto e rovescio, l'attivista rossa: "Violenza necessaria, è bene che abbiate paura"

Dritto e rovescio, l'attivista rossa: "Violenza necessaria, è bene che abbiate paura"

Roberto Tortora