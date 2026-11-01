Imbarazzo in diretta al Tg2: l'inviata parla? Occhio, cosa spunta alle sue spalle

Imbarazzo in diretta al Tg2. La giornalista Francesca Russi è impegnata a raccontare la manifestazione a Roma. A un certo punto però dietro di lei compare qualcosa: un capibara. Nel video Russi spiega che "a sorvegliare il percorso della manifestazione non c’è solo l’elicottero, ma anche un drone della Polizia che monitora dall’alto i movimenti e può segnalare eventuali deviazioni dei manifestanti". Nella via in cui si trova la giornalista c’è anche "un cordone di Polizia in assetto antisommossa che blocca il passaggio delle persone".

E ancora, racconta senza sapere cosa sarebbe accaduto poco dopo: "I negozi hanno abbassato le saracinesche per timore di lancio di oggetti e di scontri, la città è blindata e ci sono più di 1500 agenti e militari che presidiano i punti sensibili".

Proprio mentre parla ecco l'apparizione non passata inosservata al popolo del web che scrive: "Veramente?", "Il cameraman evidentemente in sintonia con il capibara, quindi eroe pure lui", "Ma è straordinario". Qualcuno però non può fare a meno di domandarsi: "Simpatico ma...è una manifestazione seria o Gardaland?".