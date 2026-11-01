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Sondaggio-Ghisleri, è slavina a sinistra: il partito (tra i big) fanalino di coda

domenica 1 novembre 2026
Sondaggio-Ghisleri, è slavina a sinistra: il partito (tra i big) fanalino di coda

1' di lettura

Fratelli d'Italia sempre primo partito. Alessandra Ghisleri, ospite di Realpolitik su Rete 4, analizza l'ultimo sondaggio di Only Numbers. Risultato? Il partito di Giorgia Meloni è in testa con il 27,8 per cento (-0,2). Segue il Partito democratico al 20,3 con un +0,3 rispetto alla rilevazione precedente. Terzo posto invece per il Movimento 5 Stelle all'11,6 (+0,2 per cento). E ancora: Forza Italia al 7,6 con un +0,1 per cento. A rimanere invariato c'è invece Futuro Nazionale. Il partito di Roberto Vannacci, già in calo rispetto ai sondaggi iniziali, è fermo al 6,8.

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La Lega invece precede Alleanza Verdi e Sinistra italiana. La forza politica di Matteo Salvini supera quella del duo Bonelli-Fratoianni (6,3 contro un 6,2). Ma se i leghisti perdono lo 0,1, Avs perde lo 0,3. Tra i partiti minori ecco Azione e Italia Viva. La prima al 3,2 (+0,1), la seconda ferma al 2,4. Infine +Europa, Noi Moderati e Sud Chiama Nord, rispettivamente i primi due all'1,3 e il terzo allo 0,8

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