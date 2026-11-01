Sondaggio-Ghisleri, è slavina a sinistra: il partito (tra i big) fanalino di coda

Fratelli d'Italia sempre primo partito. Alessandra Ghisleri , ospite di Realpolitik su Rete 4, analizza l'ultimo sondaggio di Only Numbers. Risultato? Il partito di Giorgia Meloni è in testa con il 27,8 per cento (-0,2). Segue il Partito democratico al 20,3 con un +0,3 rispetto alla rilevazione precedente. Terzo posto invece per il Movimento 5 Stelle all'11,6 (+0,2 per cento). E ancora: Forza Italia al 7,6 con un +0,1 per cento. A rimanere invariato c'è invece Futuro Nazionale. Il partito di Roberto Vannacci, già in calo rispetto ai sondaggi iniziali, è fermo al 6,8.

La Lega invece precede Alleanza Verdi e Sinistra italiana. La forza politica di Matteo Salvini supera quella del duo Bonelli-Fratoianni (6,3 contro un 6,2). Ma se i leghisti perdono lo 0,1, Avs perde lo 0,3. Tra i partiti minori ecco Azione e Italia Viva. La prima al 3,2 (+0,1), la seconda ferma al 2,4. Infine +Europa, Noi Moderati e Sud Chiama Nord, rispettivamente i primi due all'1,3 e il terzo allo 0,8