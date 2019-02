Sonia Bruganelli colpisce ancora: la moglie di Paolo Bonolis vola alle Maldive in vacanza con la famiglia e non resiste alla tentazione di postare su Instargam la foto della sua suite di prima classe a bordo di un volo Emirates. "La mia idea di relax" è la frasetta che accompagna la foto, al centro della quale troneggia un piatto con una porzione di caviale, e che ha fatto imbestialire al solito un sacco di suoi followers (haters). Per la cronaca, volendo prenotare sul sito della compagnia emiratina un posto il first class per lunedì prossimo, il prezzo del biglietto andata e ritorno è di 6.515 euro. A testa.