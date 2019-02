"Ho rilasciato un'intervista a Gay.it alla quale tengo molto. Oggi il vero pericolo non è la discriminazione gay, ma la dittatura del politicamente corretto. Quando ci sono in ballo il vissuto e i desideri altrui, dovremmo avere l'umiltà di fermarci e chiederci: chi sono io per giudicare?". Così Annalisa Chirico accompagna una sua foto in topless nel camerino di un negozio, postata su Instagram e idealmente rivolta a Matteo Salvini, con l'intento di "sdoganare" il mondo gay (oggi, nell'ambito della maggioranza gialloverde, di "dominio" dei 5 Stelle) all'interno della Lega.