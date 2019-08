Nello scandalo sessuale di Jeffrey Epstein ora spunta pure Fidel Castro. Il finanziere americano 66enne, accusato di prostituzione e traffico di minori e trovato morto impiccato in carcere a New York, avrebbe visitato Cuba nel 2003, su invito proprio del Lider Maximo. Circostanza sospetta, come riporta La Stampa, perché l'isola caraibica è tristemente famosa anche per la sua prostituzione minorile e la facilità irrisoria nell'adescare ragazzine per una manciata di dollari. Epstein atterrò a Cuba a bordo del famigerato jeg privato Lolita Express, quello che usava per trasportare le sue vittime nelle sue tane sparse in giro per il mondo, da Palm Beach a Parigi fino all'isoletta di sua proprietà a Little St. James, nelle Isole Vergini americane al centro ora di nuove indagini. "Epstein ha lasciato Cuba un giorno o due dopo, io sono rimasto sull'isola", ha rivelato l'ex presidente colombiano Andres Pastrana. Quel viaggio non risulta dai giornali di bordo.

Nel frattempo, su Facebook sono state diffuse le presunte immagini dei sotterranei della casa di Epstein, tratte dalle telecamere di sicurezza: "Ragazzine nude che siedono in una vasca. Aprite gli occhi", recita il post. Un altro inquietante tassello di un mosaico che comprende perversioni sessuali, soldi e amicizie molto altolocate. Che ora stanno tremando.